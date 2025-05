Zoo Duisburg: Besucher kommen aus dem Staunen nicht heraus – DAS gab es noch nie

Im Zoo Duisburg gibt es allerhand Tierarten zu bestaunen. Jetzt hat der Tierpark aus dem Pott nochmal einen draufgelegt. Besucher dürfen sich auf eine echte Neuheit freuen.

Der Zoo Duisburg arbeitet aktuell an neuen Projekten. An der Mülheimer Straße entstehen perspektivisch die neuen Zooterrassen mit angrenzender Savannenanlage. Dazu zählt ein Multifunktionsgebäude mit Gastronomie, Veranstaltungs- und Büroräumen für die Zooverwaltung sowie eine Parkebene, wie der Zoo in einer Pressemitteilung bekanntgab. Das Kellergeschoss der bestehenden Zooterrassen soll im Rahmen der Baumaßnahme erhalten bleiben.

Zoo Duisburg: Darauf dürfen sich Besucher freuen

Herzstück des Gebäudes soll das neue Restaurant werden. Es hat sowohl am Tag sowie am Abend geöffnet. Dazu soll es „großzügige“ Außenterrassen geben, von denen du künftig sogar die afrikanischen Tierarten, unter anderem Giraffen, beobachten kannst.

„Die Zooterrassen garantieren mit ihrer prominenten Lage und der direkten Verbindung zur künftigen Savannenanlage ein ganz besonderes Flair. Tiere beobachten, lecker essen und einfach eine gute Zeit haben – hier entsteht ein überregional attraktives Ausflugsziel, ein neues Highlight für den Zoo und den Wirtschafts- und Tourismusstandort Duisburg“, sagt Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link.

Zoo Duisburg will „Menschen für Tiere begeistern“

„Mit den Zooterrassen schaffen wir einen Ort, der Erlebnis und Kulinarik in einzigartiger Umgebung miteinander verbindet. Ein überregionales Highlight, das mit der modernen Savannenanlage am Tag sowie in den Abendstunden besondere Tierbeobachtungen möglich macht. Damit verfolgen wir natürlich auch das Ziel, Menschen für Tiere zu begeistern und für Artenschutz zu motivieren“, erklärt Zoodirektorin Astrid Stewin.

Parallel beginnt der Zoo mit dem Abbruch der alten Zooterrassen, die in den frühen 1970er-Jahren gebaut worden sind. Der Rückbau des Bestandsgebäudes wird wohl voraussichtlich bis Jahresende dauern. Neben dem Neubau der Zooterrassen liegt der zweite Schwerpunkt des Großprojektes auf der künftigen Savannenanlage. Zoo-Besucher dürfen sich also auf etwas gefasst machen!