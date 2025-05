Zoo in NRW: Besucher blicken immer wieder in leeres Gehege – jetzt erfahren sie den traurigen Grund

Die Tage werden wieder wärmer und es bleibt öfter trocken – das perfekte Wetter für einen Besuch in einem der NRW-Zoos. Während einige Tiere im Winter lieber in ihren Innen-Bereichen bleiben, zieht es nun alle wieder in die Außengehege.

Doch einigen Besuchern ist aufgefallen, dass ein Gehege im Zoo Krefeld nach wie vor des Öfteren leer geblieben ist. Nun sorgte der Zoo für traurige Gewissheit, denn auf zwei Tiere müssen die Besucher tatsächlich ab sofort dauerhaft verzichten.

Zoo in NRW verabschiedet sich von Zebras

Denn mit einem süßen Bild der drolligen Jungtiere verabschieden sich die beiden Zebra-Damen von den Besuchern aus dem Zoo Krefeld. „Auf Wiedersehen, Lilani & Amera! Unser Zebra-Nachwuchs Lilani und Amera verlassen den Zoo Krefeld und starten gemeinsam in einen neuen Lebensabschnitt – im schönen Valencia“, lautete die traurige Nachricht am Montagabend (19. Mai) auf Facebook.

Bei vielen herrscht ähnliche Stimmung: ein trauriges und ein lächelndes Auge. Sätze wie „Schön, dass sie zusammen bleiben werden. Alles Gute für den Neustart und ein langes, schönes Leben“ und „Sehr schön, dass sie zusammenbleiben durften. Da fällt die Integration umso leichter“, fallen mehrfach in den Kommentaren. Eine Frau scheint zudem erleichtert, da sie nun eine Antwort auf ihre Beobachtung meint bekommen zu haben. „Die letzten Tage. Oh deshalb war das Gehege der Zebras oft leer.“

Die beiden Jungtiere wurden 2023 im Zoo Krefeld geboren und sind seitdem unzertrennlich – wie ziemlich beste Freundinnen eben. „Zusammen mit ihren Müttern Zora und Betty wuchsen sie auf unserer Zebra-Anlage auf, erkundeten neugierig ihre Umgebung und sorgten mit ihrer lebhaften Art für viele schöne Momente bei unseren Besucher*innen“, lauten die warmen Abschiedsworte der Tierpfleger. Nun führt sie ihre gemeinsame Reise nach Valencia.