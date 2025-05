Centro Oberhausen: Neuer Laden ist einmalig in Deutschland – „Einfach nur sprachlos“

Shopping-Fans aufgepasst: Dass das Centro in Oberhausen mit über 250 Geschäften eines der größten Einkaufszentren Europas ist, wissen die meisten längst. Auf mehr als 3.000 Quadratmetern findet man alles – von Fashion über Technik bis hin zu Deko-Trends. Klar ist: Hier wird jeder fündig.

Doch jetzt hat (mal wieder) ein neuer Laden in dem Shoppingtempel die Türen geöffnet. Das Besondere daran? So etwas gab es in Deutschland noch nie.

Centro Oberhausen: „Hi-Life“ eröffnet ersten Laden in Deutschland

Was bislang nur online über TikTok, Instagram & Co. für Begeisterung sorgte, hat nun ein stationäres Zuhause – mitten im Centro findet man nun den Schmuckladen „Hi-Life“. Der Eröffnungstag war ein voller Erfolg: Schon ab 7:30 Uhr standen die ersten Fans in der Schlange. Ein Video zeigt die Menschenmenge, die ungeduldig auf Einlass wartete. Kein Wunder, schließlich hat die Marke allein auf Instagram rund 89.000 Follower (Stand: 2. Mai, 10:19 Uhr).

+++ Oberhausen: Aus für Kult-Event! Fans gehen auf die Barrikaden – „Nicht sterben lassen“ +++

„Nach jahrelangem Erfolg als Online-Brand öffnen wir endlich die Türen zu unserem ersten Retail Store“, verkündete Hi-Life stolz. Und das Fazit des Eröffnungstags? „Unser Grand Opening war ein Traum – wir sind einfach nur sprachlos!“

Verkauft werden dort vor allem Edelstahl-Schmuck, der teils bis zu 18 Karat vergoldet ist, sowie 925 Sterling Silber und langlebige Titan-Piercings. Von Ketten über Ohrringen bis hin zu Ringen ist die Auswahl an Schmuckstücken groß.

Kunden sind Feuer und Flamme: „Nur begeistert“

Im Sortiment: stylischer Schmuck, der nicht nur gut aussieht, sondern auch lange hält. Verkauft werden hochwertige Edelstahlketten, Ringe, Ohrringe – teils bis zu 18 Karat vergoldet –, sowie Piercings aus Titan und Schmuck aus echtem 925 Sterling Silber. Besonders praktisch: Jeden Donnerstag kann man sich sogar direkt vor Ort im Centro Oberhausen piercen lassen.

+++ Centro Oberhausen verkündet es selbst – jetzt geht die Nachricht um +++

Auch die Fans scheinen von dem neuen Laden im Centro Oberhausen überzeugt zu sein. So schreibt eine begeisterte Kundin unter einem Instagram-Video: „So ein schöner Store und so super süße Mädels. Wir waren einfach nur begeistert.“ Auch eine andere Userin meint: „Ich bin von der Qualität sehr begeistert.“

Mehr News aus Oberhausen:

Doch Hi-Life ist nicht der einzige Neuzugang im Centro Oberhausen: Der neue Männershop „New York Men“ sorgt ebenfalls seit einiger Zeit für Freude. Und wer lieber etwas für den Magen sucht, kann sich im neuen Acai-Bowl-Laden so richtig schmecken lassen – die Bowls sind randvoll mit Früchten oder sogar Schokolade.