Centro Oberhausen: Nachricht geht um! DAS gab’s bislang nur online

Im Centro Oberhausen gibt es beinahe alles, was das Shopping-Herz begehrt. Neben Klamotten gibt es im größten Einkaufszentrum Deutschlands unter anderem Deko, Elektronik, Schmuck, Bücher und und und.

Jetzt verkündet das Centro Oberhausen eine Neueröffnung, die eine echte Premiere ist. Denn die Produkte gibt es bis jetzt fast nur online!

Centro Oberhausen: Dieses Geschäft eröffnet

So verkündet das Centro Oberhausen die Eröffnung eines neuen Glambou-Stores. Auf Anfrage teilte eine Sprecherin mit, dass am Donnerstag (3o. April) ein sogenanntes „Soft-Openings“ stattfinde. Das offizielle Eröffnungswochenende inklusive „spannender Aktionen für Besucher“ sei dann am ersten Mai-Wochenende. Glambou ist ein Shop, indem du Schmuck von internationalen Designern findest.

+++ Auch interessant: Limbecker Platz: Geschäft plötzlich abgesperrt – Kunden verstehen die Welt nicht mehr +++

Bisher mussten Kunden immer auf den Online-Store zurückgreifen. Alternativen waren Stores wie Breuninger, das Alsterhaus in Hamburg oder Oberpollinger in München. Jetzt gibt es den ersten eigenen Laden in NRW.

+++ Passend dazu: Ruhr Park Bochum verkündet es selbst – Kunden können es kaum fassen +++

Neues Geschäft sorgt für Aufregung

„Von schlichten Alltags-Pieces bis hin zu echten Statement-Highlights ist alles dabei.

Ob minimalistisch, trendy oder elegant – bei Glambou findet ihr garantiert euren ganz persönlichen Stil“, wirbt das Centro Oberhausen im Netz.

Hier mehr lesen:

Nach Angaben von Glabou befindet sich der neue Store im ersten Obergeschoss. Auf unsere Anfrage teilte das Centro Oberhausen mit, dass das Geschäft neben Hugo Boss zu finden ist. Geöffnet hat es künftig montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr.