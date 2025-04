Limbecker Platz: Geschäft plötzlich abgesperrt – Kunden verstehen die Welt nicht mehr

Egal ob Elektronik, Klamotten oder Parfüm: Wer in den Limbecker Platz Essen shoppen geht, wird in der Regel fündig. Neben Läden wie C&A, Douglas und Zara bietet einige Geschäfte in dem Einkaufscenter auch Dienstleistungen an.

Sich während des Shopping-Tags im Limbecker Platz die Fingernägel schön machen? Das ist bei Lynn Nails im Untergeschoss eigentlich möglich. Schräg gegenüber des Klamottenladens Bershka befindet sich mittig das Nagelstudio – doch das Geschäft ist plötzlich abgesperrt. Viele Kunden verstehen die Welt nicht mehr.

Limbecker Platz: Nagelstudio ist bis 29. April dicht

„Schöne, gepflegte und dauerhafte Nägel, ob natürlich oder bunt“: So wird Lynn Nails auf der Webseite des Limbecker Platz beworben. Doch aktuell können die beworbenen Dienstleistungen von Kunden nicht in Anspruch genommen werden. Das Nagelstudio ist mit einem Gitterzaun abgesperrt und zusätzlich mit einem rot-weißen Flatterband, welches die Aufschrift „Ordnungsamt“ trägt, versiegelt.

Auf der offiziellen Facebook-Seite von Lynn Nails heißt es in einem Beitrag am Freitag (25. April): „Liebe Kunden! Wir haben geschlossen bis zum Dienstag, 29. April 2025. Wir bitten um Verständnis. Vielen Dank!“ Der Grund für die Schließung wird nicht genannt.

Das Ordnungsamt hat das Nagelstudio im Limbecker Platz abgesperrt. Foto: Charmaine Fischer / DER WESTEN

Das sagt das Center Management zu der Schließung

DER WESTEN hat beim Center-Management des Limbecker Platz nachgefragt. „Die betreffenden Mietbereiche sind vom Ordnungsamt vorübergehend wegen Betreibermängeln geschlossen worden. Der Betreiber und das Ordnungsamt stehen dazu derzeit im engen Austausch, damit die Mängel schnellstmöglich behoben werden und die Geschäfte wieder geöffnet werden können“, heißt es. Das Center-Management gehe davon aus, dass Lynn Nails in Kürze wieder öffnen könne.

Zu weiteren Details könne man hingegen keine Angaben machen. Während der Zeit der Schließung müssen Kunden sich also nach einer Alternative umsehen.