Limbecker Platz in Essen: Neuer Laden kommt – Kunden haben nur einen Wunsch

Ob Baldeneysee, Marktkirche oder Limbecker Platz – die Stadt Essen bietet für jeden Touristen ein Highlight. Vor allem die große Einkaufsmeile sorgt nicht nur für satte Mägen, sondern auch für volle Einkaufstüten – schließlich gilt sie für viele als Einkaufsadresse Nr. 1.

Und jetzt können sich die Fans freuen: Ein neues Geschäft soll nach Essen kommen. Dabei haben die Kundinnen und Kunden nur einen Wunsch.

Essen: Neues Geschäft im Limbecker Platz?

Mit 70.000 Quadratmetern Verkaufsfläche gehört der Limbecker Platz mit seinen mehr als 2.000 Geschäften zu den größten innerstädtischen Einkaufszentren Deutschlands. Kein Wunder, schließlich finden die Bummel-Fans in dem großen Einkaufszentrum zahlreiche Geschäfte für Mode, Dekoration und Technik. Und obwohl das Angebot bereits riesig ist, kommen immer wieder neue Geschäfte hinzu.

+++ Limbecker Platz in Essen zeigt irre Verwandlung – Besucher machen große Augen +++

Anfang April brodelte die Gerüchteküche rund um die Einkaufsmeile in Essen, denn es soll eine neue Filiale geben. Nun meldet sich auch der Limbecker Platz zu Wort: Doch anstatt das Geheimnis zu lüften oder weitere Details zu verraten, hakte das Team nach. Im Mittelpunkt stand die Frage: Welches Geschäft wünschen sich die Fans des Limbecker Platzes? Und das Team musste nicht lange warten, denn schon bald gab es zahlreiche Antworten.

Kunden sind sich einig: Sie wollen diesen Laden

„Wenn ich mir das wünschen dürfte: Müller fehlt wirklich in Essen. Karstadt vermisse ich auch. Vor allem Haushaltswaren und Bettwäsche/ Handtücher. Da gibt’s nichts mehr in der Innenstadt“, schrieb so ein Kunde. Auch ein anderer Besucher meinte: „Müller fände ich gut!“. Dem konnte sich ein weiterer Facebook-Nutzer nur anschließend, so textete er: „Müller wäre schön.“ Auch ein anderer User meinte: „Müller wäre cool.“

Mehr News aus Essen:

Eines ist sicher: Die Fans am Limbecker Platz in Essen würden sich über eine Müller-Filiale freuen. Ob ihr Wunsch in Erfüllung geht, bleibt wohl nur abzuwarten.