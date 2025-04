Limbecker Platz in Essen zeigt irre Verwandlung – Besucher machen große Augen

Shoppen, Schlemmen und auch mal eine Pause auf einer der zahlreichen Bänke – am Limbecker Platz kommen viele auf ihre Kosten. Längst hat sich der Einkaufstempel zu einem festen Ankerpunkt in der Innenstadt in Essen entwickelt, an dem sich Groß und Klein auf einen Kaffee oder eine Kugel Eis treffen.

Doch jetzt wird alles ein bisschen anders: Der Limbecker Platz selbst gibt bekannt, dass das Einkaufszentrum für längere Zeit nicht mehr so sein wird, wie wir es gewohnt sind.

Limbecker Platz in Essen: Studenten bemalen Wände

Seit Wochen verwandeln sich das Unter- und Obergeschoss des Limbecker Platz in eine beeindruckende Kunstgalerie. Das Geheimnis dahinter? Eine außergewöhnliche Kunstaktion von Studierenden der Hochschule für bildende Künste Essen. Die jungen Künstler bringen mit ihren handgemalten Kunstwerken neues Leben in die Wände des Einkaufszentrums.

Die Wände im Untergeschoss, die früher schlicht und weiß waren, erstrahlen schon jetzt in ganz neuen Farben und Motiven. So sieht man beispielsweise auf einer Wand eine Person in weißen Joggingklamotten, auf deren Beinen Tauben sitzen. Und darüber schwebt eine grüne Qualle. Auch die anderen Wände sind mittlerweile lebendig bemalt – es tut sich also einiges!

Bis 2026: Untergeschoss und Obergeschoss völlig verändert

Die Künstler wollen mit ihren großen Wandbildern die Besonderheiten der Umgebung und der Nachbarschaft auf kreative Weise widerspiegeln, wie die Hochschule verrät. Und auch im 1. Obergeschoss geht es ebenfalls spannend weiter: Dort entstehen auf temporär aufgestellten Wänden großformatige Fotomotive, die den Raum verschönern sollen.

Das Kunstprojekt wird noch bis 2026 zu sehen sein. Also für alle Neugierigen: Schon jetzt kann man den Künstlern beim Malen und Gestalten zusehen. Und eines ist sicher – ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall!

