„Essen Original“ verkündet nächsten Headliner – und setzt noch einen drauf

„Essen Original“ 2025 nimmt immer mehr Formen an. Das Umsonst-und-draußen-Festival geht am zweiten Mai-Wochenende (9. Mai bis 11. Mai) in die nächste Runde und wird wieder tausende Menschen in die Essener Innenstadt ziehen.

Mitte März verkündete der Veranstalter den ersten Headliner bei „Essen Original“ 2025 (mehr dazu hier >>>). Jetzt holt die „Essen Marketing GmbH“ (EMG) die nächste Katze aus dem Sack.

„Essen Original“ 2025: Nächster Headliner steht fest

Seit Montag (24. März) steht fest: Tom Gregory ist der zweite Headliner beim Essener Stadtfest. Der 29-jährige Brite hat in Deutschland bereits drei goldene und eine Platin-Schallplatte abgeräumt. Seine Hits „Never let me down“, „Fingertips“ und „River“ hielten sich zusammen rund 100 Wochen in den deutschen Singlecharts.

Jetzt wird Tom Gregory am Sonntag (11. Mai um 15 Uhr) auf der Sparkasse-Essen-Bühne am Kennedyplatz auftreten. „Mit den diesjährigen Headlinern ist uns eine sehr gute Musikmischung für die Sparkasse-Essen-Bühne gelungen“, findet Dennis Nolda. Der EMG-Veranstaltungsleiter ist sich sicher, dass dies mit Loi und Tom Gregory bereits gelungen sei. Und dabei bleibt es nicht.

„Essen Original“ mit großem Versprechen

Dennis Nolda lässt durchblicken, dass man bereits den nächsten Headliner in der Hinterhand hat: „Für den Freitag haben wir auch noch einen tollen Act in petto.“ Wer das ist, lässt der EMG-Sprecher noch offen. Die Spannung bis zu Verkündung steigt deshalb von Stunde zu Stunde.

Die Essener können sich dieses Jahr nicht nur auf das Musikprogramm, sondern auch auf eine Veränderung auf dem Kopstadtplatz bei „Essen Original“ freuen. Dort soll es Food-Trucks, Cocktails und eine Lounge-Ecke geben. „Der Platz wird in diesem Jahr komplett umgekrempelt und an die junge Zielgruppe angepasst“, so die EMG. Und das soll sich auch im musikalischen Angebot wiederspiegeln: Am Freitag werden hier vorwiegend lokale Bands (Hip Hop und Ska) spielen. Am Samstag erwartet die Besucher hier Singer-Songwriter und Rock-Acts aus ganz Deutschland, bevor am Sonntag der „Smag Sundance Warmup“ junge Besucher anlocken soll.