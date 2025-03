Zeltfestival Ruhr in Bochum verrät nächste Acts – Fans flippen aus

Das Zeltfestival Ruhr in Bochum nimmt immer weiter Formen an. Schon seit letztem Jahr ist bekannt, dass Stars wie Rea Garvey, Kontra K, Alvaro Soler oder Bosse ihre Fans bei der 16. Ausgabe des Festivals am Kemnader See in Bochum beglücken werden.

Anfang Februar hatten die Veranstalter das Programm um weitere Acts, wie etwa die Antilopen Gang erweitert (mehr dazu hier >>>). Am Dienstag (25. März) haute der Veranstalter weitere Line-up-Highlights für das Zeltfestival Ruhr 2025 heraus.

Zeltfestival Ruhr in Bochum: „Wildes Ding“

Ihn kennt im Ruhrgebiet wohl jeder: Atze Schröder. Der Kult-Comedian gibt sich mal wieder beim Zeltfestival Ruhr in Bochum die Ehre und testet am 27. August 2025 mit seinem Programm „Die Erlöser“ die Lachmuskeln seiner Fans.

++ „Essen Original“ verkündet nächsten Headliner – und setzt noch einen drauf ++

Fünf Tage früher wird Culcha Candela den Besuchern am Kemnader See ordentlich einheizen. Das Berliner Kollektiv, das mit Hits wie „Monsta“, „Hamma!“ oder „Wildes Ding“ die deutschen Charts erobert hat, kehrt im Rahmen ihrer „Monsta Sommer Shows 2025“ am 22. August zum Kemnader See zurück.

++ „San Hejmo“-Line-Up jetzt komplett – Essener drehen völlig durch ++

Tatort-Vibes beim Zeltfestival Ruhr

Am 30. August wird es dann gefühlvoller, wenn Phillip Poisel („Wie soll ein Mensch das ertragen“, „Wo fängt dein Himmel an“ und „Erkläre mir die Liebe“) seine Singer-Songwriter-Musik im Rahmen seiner „Wind in den Haaren“-Tour zum Besten gibt.

Am 2. September weht dann ein ganz anderer Wind, wenn Anna Loos und der aus dem Münsteraner „Tatort“ bekannte Schauspieler Jan-Josef Liefers mit ihrem Programm „Eheberatung“ in die Zeltstadt kommen.

Mehr Themen:

Tickets für die neuen Shows gibt es seit Dienstag um 12 Uhr. Doch du musst schnell sein. Denn die Nachfrage nach bestimmten Acts ist hoch. So sind etwa schon die Doppelshows von Torsten Sträter und Siegfried & Joy sowie die Konzerte von Rea Garvey und Berq ausverkauft.