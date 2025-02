Zeltfestival Ruhr in Bochum verkündet nächsten Hammer – jetzt darf es jeder wissen

Die Programm-Liste beim Zeltfestival Ruhr in Bochum wird immer länger und länger. Mega-Stars wie Samu Haber, Rea Garvey und Co. sind schon lange bekannt. Auch Comedy-Acts wie Torsten Sträter oder Michael Mittermeier dürfen bei der mittlerweile 16. Ausgabe des Festivals nicht fehlen (hier mehr dazu >>>).

Doch die Veranstalter des Zeltfestival Ruhr in Bochum sind mit ihrer Act-Planung noch längst nicht fertig, wie es scheint. Denn am Freitag (7. Februar) gaben sie die nächsten Stars bekannt, die hier zwischen August und September ein Gastspiel haben werden.

Zeltfestival Ruhr in Bochum mit nächsten Acts

Schon jetzt platzt das Programm für das Festival am Kemnader See aus allen Nähten. Vom 22. August bis 7. September werden hier wieder allerhand internationale und deutsche Acts geladen. Wie die Veranstalter des Zeltfestival Ruhr in Bochum schon jetzt zwischenbilanzieren, läuft der Vorverkauf für Tickets bereits auf Hochtouren.

+++ „Starlight Express“: Historisches Video aufgetaucht – Fans lachen über ein Detail +++

Das könnte bei Bekanntwerden der neuen Acts noch einmal zunehmen. Denn wie am Freitag bekannt wurde, feiern auch die Rap- und Hip-Hop-Band Antilopen Gang (am 5. September) sowie die Akkustik-Gruppe Klangphonics (am 4. September) ihre Premiere am Kemnader See. Bei Hits wie „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ von der Antilopen Gang oder „White Flower“ von den Klangphonics wird Besuchern in Bochum ordentlich eingeheizt werden. Das ist aber noch nicht alles.

Besucher müssen sich beeilen

Denn auch ein Comedy Act wird die Zuschauer mit einer Zusatzshow beehren. Dabei soll es sich laut den Zeltfestival-Veranstaltern um den Comedian Frank Goosen handeln, der mit seinem Programm „Daddy cool oder: Es regnet nie in Mendocino“ tourt. Demnach können Besucher ihn beim Zeltfestival Ruhr in Bochum nicht nur am 1. September live auf der Bühne erleben, sondern auch schon am 26. August.

Tickets für die neuen Shows sind seit Freitag, 12 Uhr, an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter der Tickethotline 0234 96292 22 erhältlich. Besucher sollten nicht zu lange überlegen, die Veranstalter rechnen weiterhin mit einem großen Andrang.