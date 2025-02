„Starlight Express“: Historisches Video aufgetaucht – Fans schmunzeln über dieses Detail

Seit mehr als drei Jahrzehnten begeistert „Starlight Express“ Millionen von Musical-Fans aus ganz Deutschland. 1988 ging der Rollschuh-Express in Bochum an den Start – und bricht seitdem alle Rekorde.

Zuletzt hat die rasante Rollschuh-Show die nächste Schallmauer durchbrochen. So erreichte das Musical 2024 mit 440.000 Gästen einen neuen Besucherrekord und erreichte im neuen Jahr eine neue Millionenmarke (mehr dazu hier >>>). Mit diesem Erfolg hatte in Bochum niemand beim Bau der Halle Ende der 1980er Jahre in seinen kühnsten Träumen gerechnet. Das zeigen auch historische Aufnahmen, die das „Starlight Express“ jetzt ausgepackt hat.

„Starlight Express“ zeigt Video von 1987

Dabei handelt es sich um einen Beitrag aus dem Jahr 1987. Er zeigt die Bauarbeiten des 24 Millionen Mark teuren Theaters in der Nähe des Bochumer Ruhrstadions. Funken fliegen durch die Halle, während Laufbahn und Sitzreihen schon aufgebaut waren. „Am Premierentag soll der millionenteure ‚Starlight Express‘ auch in Bochum abfahren. Über diese Bahn mit Tempo 60 mitten durch die Zuschauer“, heißt es in dem Beitrag.

Und danach folgt ein Satz, der viele Musical-Fans in der Rückschau zum Schmunzeln bringt: „Geplante Laufzeit: fünf bis zehn Jahre.“ Nach mittlerweile 37 Jahren Laufzeit kommentiert ein Fan den Instagram-Beitrag amüsiert: „‚5 -10 Jahre Laufzeit‘ Starlight Express: ‚hold my beer!'“

„Starlight Express“-Musical für Generationen

Viele blicken angesichts der Bilder zurück. „Das weiß ich noch. Ich war 1988 zum ersten Mal dort und dann immer wieder…erst mit der Firma, dann mit Partner, dann mit den Kids und weiter und weiter, zuletzt 2023“, schreibt ein Fan. Die Veränderung des Starlight-Express-Liedes schmecke ihr zwar nicht. „Aber dennoch liebe ich das Musical und hoffe es auch noch mit meinen Enkeln/Enkelinnen ansehen zu können“

Ähnlich geht es einem anderen Fan: „Stellt euch vor, ich war das erste Mal als Kind da drin 1992. Ich altere mit und liebe es noch immer. Mittlerweile haben es meine Kinder schon mehrfach gesehen und lieben es auch.“ Es sind Geschichten, mit denen sich wohl viele Starlight-Fans identifizieren können.