Doc Caro aus Duisburg: Kurz vor neuer Vox-Serie sickert die Nachricht durch – Fans aus dem Häuschen

„Doc Caro – Jedes Leben zählt“ ist eine Vox-Serie, in der die Medizinerin Dr. Carola Holzner aus Duisburg ihre Zuschauer in die Welt der medizinischen Notfälle mitnimmt. Dabei hilft sie Patientinnen bei verschiedenen medizinischen Problemen.

Kurz vor Ausstrahlung ihrer neuen Serie gibt der Fernsehsender Vox jetzt eine Nachricht bekannt. Fans der Serie sind aus dem Häuschen.

Doc Caro aus Duisburg: Vox gibt es bekannt

Vox gibt bekannt: Der Zusammenschnitt der bewegendsten Momente aus „Doc Caro – Jedes Leben zählt“ sorgte für starke Einschaltquoten. Die Serie kommt bei Zuschauern offenbar gut an.

Das spiegelt auch die Analyse der verschiedenen Zielgruppen wider. Unter den 14- bis 59-Jährigen konnte die Sendung einen Marktanteil von 7,1 Prozent verzeichnen. Unter den jüngeren Zuschauern im Alter von 14 bis 49 Jahren erzielte die Serie sogar ein Marktanteil von 7,3 Prozent.

Fans sind aus dem Häuschen

Schon Ende April können Vox-Zuschauer das neue Format der Notärztin aus Duisburg sehen. Wie der TV-Sender selbst berichtet, handelt es sich bei „Doc Caro – Leben hautnah“ um eine zweiteilige Doku-Reihe.

Sie zeigt die Notärztin aus Duisburg in Einrichtungen, in denen Personen mit besonderen sozialen oder gesundheitlichen Bedürfnissen wohnen und in Therapie sind. Ausgestrahlt wird das ganze ab 30. April um 20.15 Uhr bei Vox. Fans dürften darüber aus dem Häuschen sein.