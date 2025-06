Picnic zieht die Reißleine in Duisburg – keine Lieferung mehr in „Weißen Riesen“

Wieder Ärger um den Weißen Riesen in Duisburg. Wie die „WAZ“ berichtet, hat der Lieferdienst „Picnic“ seinen Service zum Problemhaus an der Ottostraße 58-64 eingestellt.

Demnach werde schon seit ein paar Wochen kein eBestellung mehr in den „Weißen Riesen“ in Duisburg ausgeliefert. Grund dafür seien zwei Vorfälle gewesen, die an eine Eskalation im letzten Jahr erinnern.

Picnic meidet Weißen Riesen in Duisburg

Für die Bewohner des „Weißen Riesen“ in Duisburg ist der Lieferstopp ein Déjà-vu. Bereits im vergangenen Jahr hatte DHL seine Lieferungen in das berüchtigte Hochhaus im Wohnpark Hochheide gestoppt. Grund dafür waren nach Angaben des Paketzustellers Übergriffe auf Mitarbeitende (mehr dazu hier >>>).

++ Duisburg: Neue Enthüllungen um „Weißen Riesen“ – Paketzusteller packen aus ++

Das soll sich im Fall von Picnic nun wiederholt haben. Mit-Gründer Frederic Knaudt spricht gegenüber der „WAZ“ von zwei Fällen, „die die Sicherheit unserer Mitarbeitenden beeinträchtigt haben.“ Konkreter möchte Picnic auf die Fälle nicht eingehen. Der Lieferservice sei deshalb „bis auf Weiteres“ ausgesetzt.

++ Eltern vergessen Sohn am Flughafen Dortmund – erst HIER fällt es auf ++

Mieterin beobachtet Picnic-Vorfälle in Duisburg

Mieterin Katrin Hausmann berichtet im Gespräch mit der Zeitung von einer Begegnung mit einer Picnic-Mitarbeiterin. Als sie ihr das letzte Mal Einkäufe in den 20. Stock brachte, habe sie von Kindern berichtet, die am Auto des Lieferdienstes ständig an den Paletten gerissen hätten. „Sie hat mich aber darum gebeten, früher zu bestellen, weil sich einige Mitarbeiter abends nicht mehr hierhin trauen“, so die Picnic-Kundin.

Mehr Themen:

Schon in der Vergangenheit habe sie Tüten unten am Hauseingang abholen müssen, weil sich eine Mitarbeiterin nicht in das Haus getraut habe. Was die Polizei dazu sagt, wie Bewohner auf den Lieferstopp reagieren und wie weitere Lieferservice mit dem Weißen Riesen in Duisburg umgehen, erfährst du hier in der WAZ >>>

Ob und wann Picnic seine Lieferungen in das Duisburger Problemhaus wieder aufnimmt, ist unklar. Die DHL hat ihre Zustellungen seit Mitte Februar wieder aufgenommen.