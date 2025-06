Zoo Zajac in Duisburg am Ende – Video zeigt schlimme Zustände! „Es ist unfassbar“

„Ein letztes Mal Zajac“, heißt es vor der Begehung des ehemaligen Zoofachhandels in Duisburg. Nach der Insolvenz von Zoo Zajac und dem Abverkauf des Bestands im März dieses Jahres (mehr dazu hier >>>) sind die Verantwortlichen zuletzt noch einmal vor Ort in Duisburg gewesen, um das Geschäft abzuwickeln.

Dort, wo einst der größte Zoofachhandel der Welt über Jahrzehnte seine Spuren hinterlassen hat. Von dem tierischen Trubel vergangener Tage ist in Neumühl nichts mehr zu spüren. Stattdessen zeigt sich ein trauriges Bild.

Video von Zoo Zajac in Duisburg entsetzt

„Es ist unfassbar. Kaum ist hier Ruhe, kommen schon irgendwelche Vandalen und knüppeln die Fenster zusammen“, kann einer der Verantwortlichen beim Anblick zertrümmerter Fenster zum ehemaligen Bistro von Zoo Zajac nur mit dem Kopf schütteln.

„Das ist echt traurig“, heißt es weiter, auch wenn das Gebäude demnächst ohnehin abgerissen werden soll. Die traurige Erkenntnis in dem Video: „Ich verstehe die Menschen heutzutage nicht mehr.“

Wut über Zerstörung bei Zoo Zajac: „Idioten“

Dem schließen sich viele in der Kommentarspalte bei Facebook an. „Idioten“, schimpft da etwa einer. „Traurig“, bestätigt ein anderer, fügt allerdings hinzu: „Aber hat nichts mit heutzutage zu tun. War schon immer so.“ Manch einer geht davon aus, dass nicht nur blinde Zerstörungswut dahintersteckte: „Ich denke eher mal, dass da welche drin waren und dachten, es sei noch was zu holen, wenn es so leer steht.“

„Kann man eigentlich froh sein, dass wir dicke Stahltüren hatten, damit man vom Imbiss nicht direkt in das Hauptgebäude kommt“, zeigt sich ein ehemaliger Zoo-Zajac-Mitarbeiter erleichtert. Immerhin ist das Gebäude noch voll mit Inventar, das in anderen Zoofachhandlungen wieder aufgebaut werden soll.

Die Bilder bringen bei Tierfreunden jedenfalls wieder viele Emotionen hoch. „Es ist echt traurig für alle, dass so ein toller Laden geht“, trauert eine und bedankt sich für die Informationen auch nach der Schließung: „Es war bestimmt auch nicht einfach zu sehen, wie alles aufgelöst wird. Danke nochmal an die Mitarbeiter und alles Gute.“