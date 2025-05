Zoo Zajac zeigt es nach Abverkauf deutlich – „So verdammt traurig“

Der Zoo Zajac ist für seine Kunden Geschichten! Seit dem 15. März ist das einst größte Zoofachgeschäft der Welt geschlossen und wird seine Türen nie wieder öffnen. Mehr dazu kannst du hier nachlesen >>>.

Der Zoo Zajac schloss seine Türen allerdings mit einem Großevent. So wurden im Rahmen eines Abverkaufs die letzten Tierzubehörartikel, Tierfutter-Säcke, aber auch einige Tiere versucht an den Mann zu bringen. Doch gut zwei Monate später meldet sich das ehemalige Zoofachgeschäft in Duisburg jetzt auf Social Media zu Wort.

Zoo Zajac macht es für alle öffentlich

Schon am ersten Tag des Abverkaufs im Zoo Zajac kam es am 17. Februar zu irren Szenen. Kunden standen schon vor der Eröffnung in langen Schlangen quer über den gesamten Parkplatz. Im Inneren erwartete dann den ein oder anderen die Enttäuschung: Denn viele Regale waren schon damals völlig leer geräumt (DER WESTEN berichtete).

Der Verkauf im Zoo Zajac ist schon längst eingestellt, doch jetzt zeigt das ehemals größte Zoofachgeschäft plötzlich diese Aufnahmen. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Als der Zoo Zajac sich dann am Dienstagabend (13. Mai) plötzlich bei Facebook meldete, waren die ehemaligen Kunden schier außer sich. Doch die Hoffnung auf ein eventuelles Comeback zerplatzte schnell. Stattdessen wollte das einstige Zoofachgeschäft Einblicke geben, wie es in den heiligen Hallen nach dem Abverkauf aussah. „Mit einer kleinen Reihe von Filmsequenzen nehmen wir Euch in den nächsten Tagen mit auf die letzte Tour durch das ehemals größte Zoofachgeschäft der Welt“, kündigte man hier an.

Fans sind außer sich

In dem fast anderthalbminütigen Video zeigt der Zoo Zajac regelrecht gespenstische Szenen aus den Aquarienanlagen. Wir hören darin einen Sprecher, der durch die leeren Regale führt. „So viel ich weiß, sind die letzten Fische in den letzten Tagen abgeholt worden“, lässt er so etwa die Fans wissen. In vielen Becken wurde bereits das Wasser abgelassen.

Die Fans nehmen diese kurzen Sequenzen schon jetzt absolut mit. „Traurig, dass ein Lebenswerk so endet“, wird etwa ein Mann in der Kommentarspalte deutlich. „So verdammt traurig das alles zusehen… wir sind immer aus dem hohen Norden gekommen und haben den ganzen Tag dort verbracht“, leidet eine andere regelrecht mit. Welche Einblicke die Fans aus dem geschlossenen Zoo Zajac als nächstes bekommen, bleibt abzuwarten.