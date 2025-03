Zoo Zajac in Duisburg verkündet es selbst – jetzt ist es endgültig

1975 übernahm Norbert Zajac zusammen mit Ehefrau Jutta die Zoohandlung in Duisburg-Meiderich. Schnell machte sich Norbert Zajac mit seiner Zoohandlung einen Namen, vergrößerte sich und stellte sogar einen Weltrekord auf. Der Zoo Zajac in Duisburg wurde zum größten Zoofachgeschäft der Welt.

Mit YouTube-Videos und Auftritten im Fernsehen erlangte der Firmengründer einen Kultstatus. Der Kanal hatte zeitweise 300.000 Abonnenten und die Clips wurden teilweise millionenfach geklickt. Doch mit dem Tod von Norbert Zajac im Jahr 2022 ging es langsam aber sicher bergab. Nun ist die Ära des Zoo Zajac in Duisburg für immer Geschichte.

Zoo Zajac in Duisburg schließt für immer

Einige haben diesen Tag lange herbeigesehen, andere vergießen womöglich gerade ein paar Tränen. Der Zoo Zajac war lange umstritten und erreichte dennoch Kultstatus. Nun wurde auf Social Media das offizielle Aus verkündet: „Liebe Tierfreunde, unser Geschäft bleibt ab dem 15.03.2025 dauerhaft geschlossen. Wir danken Ihnen für die jahrelange Treue und wünschen Ihnen und Ihren Tieren alles Gute.“

Nach dem Tod von Norbert Zajac übernahm seine Frau Jutta zunächst das Zoofachgeschäft mit rund 150 Mitarbeitern. Doch im Winter 2024 musste das Unternehmen erstmals vorläufig Insolvenz anmelden. Man wollte die Hoffnung nicht aufgeben, durch einen neuen Investor aus der finanziellen Krise wieder rauszukommen.

Doch der Investor blieb aus und so verkündete das Unternehmen Anfang des Jahres das Aus. Die Familie hatte sich schon vorzeitig aus dem Geschäft zurückgezogen.

Schließung vorgezogen

Am 17. Februar startete der Abverkauf bei Zoo Zajac in Duisburg. Viele Rabatte lockten zahlreiche Menschen an, die Schlangen waren meterlang – DER WESTEN war ebenfalls vor Ort. Der Andrang war so groß, dass nach nur rund vier Wochen bereits alles leergeräumt war. Eigentlich sollte die Schließung am 31. März stattfinden, doch nun wurde sie um zwei Wochen vorgezogen.

Sowohl die rund 150 Mitarbeitern sollen laut Insolvenzsprecher weitestgehend andere Stellen gefunden haben als auch die meisten Tiere seien verkauft worden oder könnten an die Züchter zurückgegeben werden. Neben Norbert Zajac wurden auch die Faultiere Fridolin, Frieda und Lennox sehr bekannt. Auch sie sollen inzwischen anderweitig untergekommen sein (hier mehr dazu).