Zoo Zajac in Duisburg sorgt nach Aus für wahnsinnige Szenen – „Dafür hab‘ ich keine Nerven“

„Macht doch mal die Tür auf“, kann sich ein Mann kurz vorm Start des Abverkaufs bei Zoo Zajac nicht mehr zurückhalten. Die langen Schlangen von Kunden sowie Autos, deren Fahrer keine freie Parklücke mehr ergattern konnten, reichte am Montagnachmittag (17. Februar) über den gesamten Parkplatz. Auch die Einkaufswagen wurden schon vor der Eröffnung rar.

Doch um Punkt 14 Uhr öffneten sich die Türen von Zoo Zajac. Tausende Kunden zog es nach Schätzung unserer Reporterin pünktlich zu Eröffnung des Abverkaufs in Duisburg-Neumühl in die dortigen Hallen. Gegenüber DER WESTEN zogen sie ein Fazit zum Abverkauf und zum Aus von Zoo Zajac.

Zoo Zajac: Kunden sind perplex

Dass es an diesem sonnigen Montagnachmittag so voll werden würde, damit hatte kaum ein Kunde von Zoo Zajac in Duisburg gerechnet. „Wie konnte ich so dumm sein, das zu machen“, verfluchte sich Antje Assmann nach nicht mal einer halben Stunde im – dem Guinnessbuch der Rekorde zufolge – größten Zoofachgeschäft der Welt. Extra aus Gescher (NRW) angereist, besuchte sie Zoo Zajac zum ersten Mal, damit sie ihn wenigstens noch vor der Schließung einmal gesehen hat.

Auch Simone Hahn aus Bottrop zeigte sich nicht nur ob des Andrangs im Duisburger Zoofachgeschäft verwundert. „Wo sind die Sachen?“, fragte sie sich beim Blick auf die Regale. „Erschreckend, wenn man sich hier umguckt.“ Denn an vielen Ecken und Enden herrschte bereits gähnende Leere. Auch bei den Einkaufswagen hätte es ihren Beobachtungen nach ähnlich ausgesehen. „Die kloppen sich schon um die Einkaufswagen.“

„Dass es so voll ist, da hab‘ ich nicht mit gerechnet“, pflichtete auch Elke aus Dinslaken bei. Beim Blick auf die langen Schlangen an den Kassen wurde vielen schon vorm Anstellen anders. „Dafür hab‘ ich keine Nerven“, meinte etwa Ronja Becks aus dem Kreis Borken, die für ihren Besuch extra eine Stunde Fahrt auf sich genommen hatte.

Ronja Becks war samt Hund und Begleiter extra aus dem Kreis Borken zum Abverkauf bei Zoo Zajac gereist. Foto: Laura Merz/DER WESTEN

Aus macht Kunden traurig! „Leben steht Kopf“

Auf das Aus von Zoo Zajac angesprochen, hielt kaum ein Kunde gegenüber unserer DER WESTEN-Reporterin mit seiner Meinung hinterm Berg. „Schon schade“, sagte so etwa Helmut Froese aus Essen nur wenige Tage nach der Hiobsbotschaft. „Das ist ja auch eine Institution, das kennen ja echt viele. Aber das ist momentan leider normal mit den ganzen Insolvenzen. Momentan gibt’s keine Normalität. Das Leben steht Kopf.“

Auch Ronja Becks stimmte dem zu. „Ich hätte mir gewünscht, dass wenigstens ein kleiner Teil bestehen bleibt.“ Kim Skowronski, der aus Essen mit seiner Partnerin und seinen beiden Kindern am Montag einen Familienausflug zu Zoo Zajac machte, bedauerte vor allem, dass er ab März bis nach Wuppertal fahren muss, um an Zubehör für seine Reptilien zu gelangen. Auch die Möglichkeit, auch besondere Tiere auf legalem Weg zu kaufen, begrüßte er im Duisburger Fachgeschäft. Doch ob der Abverkauf wirklich bis Ende März andauern wird, da zeigen sich einige skeptisch.

Kim Skowronski war gemeinsam mit seiner Partnerin und seinen beiden Kindern beim Abverkauf von Zoo Zajac dabei. Foto: Laura Merz/DER WESTEN

Folgen bald weitere Rabatte?

„Ich denke nicht, dass die bis Ende März hier überhaupt noch was haben“, war sich so etwa Antje Assmann sicher. Und bei den langen Schlangen, die sich hier bereits gegen kurz nach 14 Uhr an den drei Kassen bildeten, könnte sie mit ihrer Theorie durchaus Recht behalten.

Die Kunden des Zoo Zajac brauchten beim Abverkauf am Montag (17. Februar) vor allem eines: Geduld. Doch auch wenn der erste Ansturm die Regale noch weiter geleert hatte, so hoffen einige darauf, in nächster Zeit noch mehr Schnäppchen zu machen. So etwa Simone Hahn, die der festen Überzeugung war, dass die Preise nach den ersten Abverkaufstagen sogar noch weiter runtergehen werden.

Simone Hahn beobachtete am Montag (17. Februar) vor Zoo Zajac irre Szenen. Foto: Laura Merz/DER WESTEN

Doch müssen sich Kunden Sorgen machen, dass am Ende Tiere übrig bleiben werden und ihnen ein tödliches Schicksal bevorsteht? Ein Tierarzt von Zoo Zajac in Duisburg räumte kurz vor der Eröffnung des Abverkaufs mit den Gerüchten auf. Alle Infos dazu erhältst du hier >>>.