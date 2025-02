Zoo Zajac in Duisburg vor dem Aus – das wird jetzt aus den Tieren

Kunden müssen sich auf eine bittere Neuerung gefasst machen: Der Zoo Zajac in Duisburg schließt seine Türen für immer. Im Angebot hat das weltweit größte Fachgeschäft für Tiere Produkte für Hunde, Katzen, Vögel, Nagetiere und Fische. Auch Tiere waren dort erhältlich.

Kunden hatten beispielsweise die Möglichkeit, Hunde, Katzen, Hamster, Fische, Eichhörnchen und Ziegen zu kaufen. Das Geschäft stand deshalb immer wieder in der Kritik. Doch was passiert mit den Tieren, nun wo der Zoo Zajac in Duisburg vor dem Aus steht?

Zoo Zajac in Duisburg gescheitert: So geht es mit den Tieren weiter

Auf seiner Website wirbt das Unternehmen in Duisburg mit einem Abverkauf „auf alles außer Tiere, Pflanzen und Korallen.“ (Start: 17. Februar). Tiere sind somit nicht erhältlich. Nach Angaben eines Pressesprechers der Stadt Duisburg habe Zoo Zajac stattdessen Kontakte zu Händlern, Züchtern, Zoologischen Gärten und Co. aufgenommen.

Ziel sei es, „die verbliebenen Tiere in tierschutzgerechte Haltungen abzugeben.“ Ein Teil der Tiere soll demnach bereits vermittelt worden sein. „Das Veterinäramt der Stadt Duisburg steht hierzu weiterhin in Kontakt mit dem Zoo Zajac und dem verantwortlichen Tierarzt“, heißt es weiter. Viel Zeit, die anderen Tiere zu vermitteln, bleibt aber nicht.

Bitteres Ende für Fachgeschäft: Datum für Schließung steht

In einem Instagram-Post schreibt das Unternehmen: „Wir schließen spätestens zum 31. März 2025“. Ob alle Tiere rechtzeitig eine neue Bleibe finden und wo sie unterkommen, bleibt abzuwarten.

Ein Zurück gibt es jetzt aber nicht mehr. Wie die „WAZ“ berichtet, hat das 25.000 Quadratmeter große Areal bereits einen neuen Besitzer. Gekauft wurde es demnach von der Ruhr Real GmbH.