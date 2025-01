Zoo Zajac in Duisburg: Nächster Tiefschlag! Dieser Deal verheißt nichts Gutes

Nächste Hiobsbotschaft für Zoo Zajac. Zwei Jahre nach dem Tod des legendären Inhabers Norbert Zajac ist das größte Zoofachgeschäft der Welt mächtig ins Wanken geraten.

Ende 2024 hat das Amtsgericht Duisburg über den Antrag auf eine vorläufige Insolvenz von Zoo Zajac informiert. Der Geschäftsbetrieb läuft seitdem weiter. Doch angesichts neuer Entwicklungen dürften die Angestellten jetzt mehr denn je um ihre Jobs bangen.

Zoo Zajac: Tiefschlag für Zoo Zajac

Der Zoo Zajac ist mächtig in Schieflage geraten. Grund für die Krise sollen die explodierte Preise für Wareneinkauf und Transport sein. Auch die steigenden Energiekosten machen dem Unternehmen schwer zu schaffen. Zuletzt hatte es noch einen weiteren Tiefschlag gegeben.

Aus heiterem Himmel muss der Zoo Zajac nun mit einem weiteren Tiefschlag klarkommen. Denn nach Informationen der „WAZ“ wurde das Grundstück am Konrad-Adenauer-Ring, das die Zoo Zajac GmbH mietet, verkauft. Das 25.900 Quadratmeter große Areal habe sich die Ruhr Real GmbH gesichert – mit denkbar ungünstigen Aussichten für den Zoofachhandel.

Zoo Zajac überrascht

Dort habe man laut der Zeitung erst Mitte Januar vom Grundstücksverkauf erfahren, der bereits vor Weihnachten über die Bühne gegangen sein soll. „Wir haben bisher keine Informationen über mögliche geplante Maßnahmen seitens des neuen Eigentümers“, lässt Geschäftsführerin Kathi Geven laut der „WAZ“ mitteilen.

Die Pläne des neuen Eigentümers zur Nutzung des Geländes sollen allerdings schon weit fortgeschritten sein. Und die machen wenig Hoffnung darauf, dass es den Zoo Zajac in der heutigen Form noch lange geben wird.