Hund schnüffelt auf Spaziergang an Karton – Inhalt erschüttert Tierheim Essen

Warum bellt mein Hund denn bloß so unaufhörlich? Das Verhalten ihres Boxer-Mix Arasto hat Hunde-Besitzerin Anne bei ihrer Runde durch Essen am Donnerstag (16. Januar) schwer irritiert.

Weil ihr Hund sich einfach nicht beruhigen konnte, ging die Spaziergängerin der Sache auf den Grund. Dabei stieß sie auf einen Karton hinter zwei Parkbänken. Beim Blick hinein musste nicht nur sie schlucken.

Hund macht traurigen Fund in Essen

Kaum zwei Wochen ist das Jahr alt: „Und da ist er, hat ja nicht lange gedauert, der erste Aufreger des Jahres 2025“, zeigt sich das Tierheim Essen erschüttert über den herzlosen Katzen-Besitzer, der seine Tiere einfach bei eisiger Kälte im Park ausgesetzt hatte. Denn in dem Karton lag eine Transportbox für Tiere – darin eine Katzenfamilie. Eine Mutterkatze mit zwei Kitten.

Viele Tierfreunde zeigen sich entsetzt. „Könnte heulen bei sowas“, schreibt einer bei Facebook. Viele können nicht nachvollziehen, warum die Tiere nicht einfach beim Tierheim abgegeben wurden.

„Es macht einfach nur fassungslos, traurig, sauer, wütend. Wenn man die Tiere doch nicht mehr möchte, aus welchen Gründen auch immer, gibt es ganz sicher bessere Lösungen als diese“, findet ein anderer und urteilt: „Dieser Mensch ist einfach nur herzlos und ohne Gewissen. Ich hoffe, dass dieser gefunden wird und eine gerechte Strafe bekommt. Und die armen Tiere das beste Zuhause kriegen.“

Tierheim Essen gibt Versprechen ab

Die Verantwortlichen aus dem Tierheim Essen geben diesbezüglich ein Versprechen ab: „Kleine Katzenfamilie, wir kümmern uns jetzt um Euch und suchen ein tolles Zuhause.“

Besonderen Dank richteten die Tierpflegenden an Spürnase Arasto. Der Hund sei definitiv der Held des Tages. Ein Urteil, an das sich viele Tierfreunde mit Lobeshymnen wie „Danke an den Retterhund“ anschlossen.