Lidl platzt heraus – Kunden ahnen nicht, was hier im Hintergrund passiert

Lidl ist eine beliebte Anlaufstelle, wenn es um den Wocheneinkauf geht. Was hinter den Kulissen passiert, ahnen Kunden allerdings nicht. Sie dürften von der ein oder anderen Neuerung überrascht sein.

Das gilt beispielsweise für die Headsets, die Lidl-Mitarbeiter jetzt an der Kasse tragen (>>> hier mehr lesen). Doch auch eine Ankündigung, die der Discounter jetzt macht, dürfte Aufsehen erregen.

Lidl: Discounter sichert sich ersten Platz

In einer Pressemitteilung teilt das Unternehmen mit, dass Lidl in Deutschland in der ersten „Superlist Umwelt Deutschland 2025“ den ersten Platz belegt. Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka, Kaufland, Lidl und Rewe wurden dafür genauer unter die Lupe genommen. Experten prüften sie in den Kategorien Klimaplan, Proteindiversifizierung und nachhaltige Landwirtschaft. Die Studie zeigt, inwieweit die Unternehmen den Kunden gesunde, nachhaltige und fair produzierte Lebensmittel bieten.

Lidl hat in dem Ranking am besten abgeschnitten. „Wir freuen uns, dass wir die ‚Superlist Umwelt Deutschland‘ anführen. Die Spitzenposition zeigt, dass wir mit unseren Nachhaltigkeitszielen auf die Transformation zu einem zukunftsfähigen Lebensmittelsystem einzahlen“, sagt Christoph Graf, Geschäftsleiter Einkauf der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG. in einer Pressemitteilung. Doch wie schneiden die anderen Unternehmen ab?

So schneiden die Unternehmen ab

Insgesamt konnten sich Lidl, Aldi Nord, Aldi Süd, Kaufland, Edeka und Rewe 100 Prozent sichern. Die Ergebnisse des Rankings sehen wie folgt aus:

Lidl (38 Prozent)

Aldi Süd (25 Prozent)

Rewe (19 Prozent)

Kaufland (19 Prozent)

Edeka (19 Prozent)

Aldi Nord (9 Prozent)

Das Ranking zeigt, dass Lidl den anderen Supermärkten und Discountern in Sachen Nachhaltigkeit einen großen Schritt voraus ist. Dennoch sind alle Unternehmen von den möglichen 100 Prozent – also dem perfekten Ranking-Ergebnis – weit entfernt. Besonders bitter: Kein einziges Unternehmen hat nach Angaben von „chip.de“ den Anteil der Lebensmittel angegeben, die Nachhaltigkeitszertifikate tragen. Es ist also noch Luft nach oben.