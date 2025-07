Discounter stechen Supermärkte aus – Aldi, Lidl & Netto haben HIER die Nase vorn

Discounter und Supermärkte stehen dauerhaft in der Konkurrenz. Während Kunden bei Discountern wie Aldi, Lidl, Netto und Co. meist ein begrenztes Sortiment zu günstigeren Preisen vorfindet, punkten Rewe, Edeka und andere Supermärkte mit ihrer großen Produkt-Auswahl.

Discounter und Supermärkte haben also beide ihre Vorteile. Die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) hat jetzt „Deutschlands beste Marken 2025“ ermittelt und sich dafür auf die Kundenzufriedenheit bezogen. Das Ergebnis zeigt: In einigen Kategorien stechen Discounter die Supermärkte aus.

Hier Aldi, Lidl und Co. Supermärkte aus

So erzielt Aldi in 10 von 26 Segmenten den Titel „Beste Eigenmarke“ – mehr als Rewe und Edeka. Die Bio-Marke „Gut Bio/Bio“ von Aldi Süd und Nord gewann fünfmal den ersten Platz, „Nur Nur Natur“ von Aldi Süd erhielt zehn Auszeichnungen. Darunter zweimal als beste Marke in den Kategorien Preis/Leistung und Kundenvertrauen für Bio-Produkte. In der Kategorie Preis/Leistung lagen Aldi-Eigenmarken in insgesamt 20 Segmenten vorn, zehnmal auf Platz eins.

Lidl sicherte sich mit „Unser Brot“ hingegen den Titel „Bester Backshop“. Zudem wurden „Bon Gelati“ (Tiefkühlkost) sowie „ESMARA“ (Textil) in ihrem Segment jeweils zu den „Besten Eigenmarken“ gekürt. Elf Lidl-Marken wurden als „Ausgezeichnete Eigenmarken“ prämiert und zählten in der Gesamtwertung zu den Top-Platzierten. Lidl-Marken belegten fünfmal den ersten Platz in der Kategorie Preis/Leistung und zählten insgesamt 17 Mal zu den besten Marken in diesem Bereich.

Netto sichert sich Platz 1 in dieser Kategorie

Neben Aldi und Lidl konnte auch Netto überzeugen. Die Edeka-Tochter erreichte mit ihrer Marke „Beste Ernte“ in diesem Jahr einen ersten Platz in der Gesamtwertung. In der Kategorie „Fertiggerichte & Konserven“ wurde sie als „Beste Eigenmarke“ ausgezeichnet.

Die Bio-Marke „BioBio“ wurde als „Ausgezeichnete Eigenmarke“ Dritte in der Gesamtwertung der „Bio-Marken“, während „Naturkind“ in der Teilkategorie Preis/Leistung zu den Top-Platzierten gehörte. Außerdem wurde „Gutes Land“ im Segment „Milchprodukte & Eier“ ausgezeichnet, und mehrere Marken wie „Beste Ernte“ und „Clarkys“ erhielten die Auszeichnung „Herausragende Eigenmarke“ in der übergreifenden Bewertung. Die gesamte Auswertung auch für Rewe, Edeka und Co. findest du hier.