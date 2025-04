Lidl-Kunden schielen auf Angebote – an der Kasse trifft sie der Schlag: „Nur noch verarscht“

Na, wenn sich da Lidl kein dickes Osterei ins Nest gelegt hat! Der Discounter gehört zu den beliebtesten seiner Art, lockt täglich Tausende Kunden in die vielen Filialen. Gerade vor und während Ostern will Lidl noch mal alles rausholen, lockt vor allem in der App mit vermeintlich attraktiven Angeboten.

Doch viele Kunden zeigen sich vor den Feiertagen erzürnt. Dass sie noch mal zum Großeinkauf ausholen und den einen oder anderen Schnapper machen wollen, ist klar. Umso mehr sind sie auf Angebote in der Lidl-App angewiesen. Doch die sorgt augenscheinlich für viel Frust und Ärger, wenn man den Kommentaren und Reaktionen auf Facebook Glauben schenken mag!

Lidl-Kunden schielen auf Angebote – an der Kasse trifft sie der Schlag

Dabei sollte doch das Geschäft vor, während und auch nach Ostern noch so richtig brummen bei Lidl. Mit einer Coupon-Welle will der Discounter noch mal Kunden für sich gewinnen, die Filialen auffüllen und Waren aller Art verkaufen. Auf Facebook wirbt man noch mal explizit – doch der Tenor hat es in sich!

So schreibt eine Kundin stellvertretend für viele andere unter den Kommentatoren: „Diese App ist einfach nur unsympathisch! Wer hat die Zeit und die Nerven rumzusuchen? Außerdem herrscht bei Lidl bei der Warenpräsentation seit einiger Zeit totales Chaos, ein hirnloses Durcheinander. Waschpulver neben Süßigkeiten, Gebäck neben Heringen. (…) Man irrt umher und findet nichts. Nervig, zeitraubend, total unlogisch!“ Ein anderer Kunde legt nach, schimpft: „Lidl hat nur noch Ramschware. Die Angebote sind von Filiale zu Filiale anders. Angestellte machen einen blöd an und das WLAN ist ohnehin katastrophal. Man fühlt sich nur noch verarscht. Mich sehen die nie wieder!“

„Nur noch verarscht“

Diese Redaktion hat Lidl mit der Abrechnung der Kunden konfrontiert. Eine Sprecherin: „Kundenzufriedenheit steht für uns an erster Stelle. Lidl Plus kommt bei unseren Kunden generell sehr gut an. Die App wurde in Deutschland mehrere Millionen Mal heruntergeladen und ist bei den beliebtesten Handels-Apps durchgängig auf den vorderen Plätzen zu finden.“

Und weiter: „Alle registrierten Lidl-Plus-Nutzer erhalten unter ‚Angebote‘ alle Lidl-Plus-Angebote, die im Haushaltshandzettel oder in der Filiale auf den Preisschildern beworben werden. Sie müssen in der App nicht einzeln aktiviert werden, sondern sind automatisch freigeschaltet. Unter ‚Meine Coupons‘ profitieren Kunden von personalisierten Angeboten wie Geburtstags- und Rabattsammlercoupons und zusätzlichen exklusiven Coupons, die auf das bisherige Kaufverhalten zugeschnitten sind und gezielt ausgespielt werden können.“

Lidl nehme Kunden-Feedback „sehr ernst“ und entwickle die App „stetig weiter“, um den Einkauf so angenehm und einfach wie möglich zu machen. Bleibt abzuwarten, ob die vielen Beschwerden bald abebben…