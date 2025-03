Zoom Gelsenkirchen: Irre Szenen im Gehege – Besucher reiben sich die Augen

Ja, was ist denn da los? Besucher der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen mussten neulich zweimal hinschauen, als ihnen das bunte Treiben im Gehege der Brillenpinguine auffiel.

Denn solche Szenen sind dann doch eher unüblich. Tierfreunde haben jedenfalls eine klare Meinung zur Aktion der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen: Irre Szenen im Gehege

Ein Tablett mit bunten Farben, ein paar Leinwände und viele Watschelfüße. Was macht das? Na klar! Viele wunderbare Kunstwerke. Tierpfleger und Tierpflegerinnen des Gelsenkirchener Zoos haben die Brillenpinguine wieder einmal über ein Tablett mit Fingerfarben und anschließend auf eine Leinwand laufen lassen.

„Dies dient der Beschäftigung der Tiere und der Gewöhnung der Tiere an unsere Tierpfleger, um im Ernstfall problemlos medizinische Untersuchungen durchführen zu können“, erklärte die Zoom Erlebniswelt. Und auch das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Zoom Gelsenkirchen: „Keine Sorge“

Und jedes Kunstwerk ist ein höchst individuelles Zusammenspiel von Farbe und Sand. „Die Flossen der Brillenpinguine sind häufig auf den Bildern zu erkennen, wenn der malende Pinguin nicht zu viel mit seinen bunten Schwanzfedern verwischt hat. Aber auch das hat seinen Charme“, finden die Verantwortlichen, die die Bilder im Zoom Shop in Gelsenkirchen verkaufen.

Mit dem Erlös werde die Organisation „SANCCOB“ (Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds) unterstützt. Sie kümmert sich um Seevögel und insbesondere gefährdete Arten wie die afrikanischen Pinguine.

Ein wichtiger Hinweis an alle: „Keine Sorge, die Farben sind ungiftig und werden von den Brillenpinguinen bei der nächsten Schwimmrunde automatisch wieder abgewaschen.“ Und so feiern Tierfreunde die Aktion ausnahmslos. „Wow, finde ich echt ’ne super Aktion“, lobt eine. „Super, ich liebe eure tierischen Talente. Einige dieser Bilder hängen bei uns zu Hause“, teilt die nächste mit.