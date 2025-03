Zoom Gelsenkirchen verkündet die Botschaft selbst – damit hätte niemand gerechnet

Die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen hat eine freudige Nachricht zu verkünden. Jetzt ist es amtlich: Der Zoo im Ruhrgebiet landet bei einem landesweiten Ranking auf dem ersten Platz. Und diese Ehre hat er nur seinen zahlreichen Besuchern zu verdanken, die ihm diesen Titel eingebracht haben.

Dabei geht es nämlich um die Wahl der „Publikum Awards“ von parkscout.de. Wie unter anderem der Zoom Gelsenkirchen dort abgeschnitten hat, erfährst du hier.

Zoom Gelsenkirchen ist „bester Zoo Deutschlands“

Der Zoo selbst kann es kaum fassen: „Wir sind zum siebten Mal in Folge zum besten Zoo Deutschlands gekürt worden“. Nach sechs Auszeichnungen vom Analyseunternehmen „ServiceValue“, die den Tierpark vor allem aufgrund seiner Familienfreundlichkeit honorierte, kommt die Top-Bewertung nun von den Besuchern selbst.

Diese haben beim „Publikums Award“ für den Gelsenkirchener Zoo gestimmt. „Eine der wichtigsten Auszeichnungen der deutschen Freizeitbranche geht auch in diesem Jahr an die ZOOM Erlebniswelt. Vielen Dank an alle, die für uns gestimmt haben!“

Zoom Gelsenkirchen, Phantasialand & Movie Park ausgezeichnet

In diesem Jahr hatten 65.000 Teilnehmende abgestimmt und die Zoom Erlebniswelt auf den ersten Platz in der Kategorie „Bester Zoo 2024/2025“ gewählt. „Über die entgegengebrachte Wertschätzung und Anerkennung freuen wir uns sehr und fühlen uns in unserer Arbeit bestätigt“, so Dr. Hendrik Berendson, Leiter der ZOOM Erlebniswelt und. „Diese Auszeichnung ist besonders wertvoll, weil sie ausschließlich von den Besucherinnen und Besuchern der ZOOM Erlebniswelt vergeben wird.“

Daneben können sich auch noch Freizeit- und Erlebnisparks aus NRW über einen Titel freuen. Hier die Ergebnisse: