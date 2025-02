Zoom Gelsenkirchen: Nachricht macht die Runde – Tierpark bittet Besucher um Hilfe

Paukenschlag für die Zoom Gelsenkirchen! Der Tierpark gehört zu den beliebtesten seiner Art in NRW, lockt täglich etliche Besucher an. Das hat Konsequenzen, denn die Zoom Gelsenkirchen bittet jetzt die vielen Tierfreunde und Fans um Hilfe. Und das kommt in der Tat nicht so oft vor.

Der Anlass dafür ist aber ein freudiger – im Klartext: Der Park in Gelsenkirchen ist erneut als bester Zoo nominiert worden! Auf Facebook teilt das Social-Media-Team einen entsprechenden Beitrag, bittet um Unterstützung: „Wenn ihr findet, dass wir der beste Zoo sind, würden wir uns sehr über eure Stimme freuen!“ Na, ob die Zoom Gelsenkirchen das Rennen machen wird?

Zoom Gelsenkirchen: Nachricht macht die Runde

Die Konkurrenz für den Pott-Zoo ist groß, gleich neun weitere Tierparks sind für den „Parkscout Publikums-Award“ nominiert: der Tierpark Hagenbeck, der Zoo Osnabrück, der Zoologisch-Botanische Garten Stuttgart, der Tierpark Hellabrunn, der Tierpark Nordhorn, der Erlebnis-Zoo Hannover, der Zoo Leipzig sowie die beiden NRW-Zoos in Wuppertal und Köln.

Auf Facebook jedenfalls scheint die Unterstützung für die Zoom Gelsenkirchen ungebrochen zu sein. Hier einige ausgewählte Kommentare, die den Zoo wohl öfter besuchen:

„Es ist ja auch immer wieder schön, meinen Lieblingszoo zu besuchen!“

„Mein Lieblingszoo! So viele Veranstaltungen und Informationen bekommt man dort. Immer ein Besuch wert.“

„Gratuliere! Meine Stimme habt ihr!“

„Erledigt – unser Lieblingszoo, ganz klar.“

Der Zoo hat übrigens eine lange Geschichte, ist der umgestaltete ehemalige Ruhr-Zoo. Im Tierpark selbst gibt es mit „Alaska“, „Afrika“, „Asien“ und „Grimberger Hof“ vier Themenbereiche, die verschiedene Tiere und auch Pflanzen beherbergen. Sollte das Zoom Gelsenkirchen als bester Zoo Deutschland gekürt werden, wäre das nicht das erste Mal: Schon 2009, 2013 und zuletzt 2018 sicherte man sich die prestigeträchtige Auszeichnung. Vielleicht ja auch 2025…