Zoo Duisburg verkündet Abschied – Besucher trauern um ihren Liebling

Es sind die Tage des Abschieds in Duisburg. Im Zoo Zajac hat am Montag (17. Februar) der große Abverkauf begonnen. Tausende von Tieren müssen nach der Insolvenz des europaweit größten Zoogeschäft vermittelt werden (mehr dazu hier >>>).

Doch nicht nur bei Zoo Zajac stehen die Zeichen auf Abschied. Auch der Zoo Duisburg hat sich von einem seiner Bewohner getrennt. Im Gegensatz zum Zoogeschäft wird es allerdings Nachfolger im Tierpark am Kaisergarten geben.

Zoo Duisburg verkündet Abschied

„Machs gut, Pepone.“ Mit diesen Worten verabschiedet sich der Zoo Duisburg bei Instagram von seinem Tapir-Männchen, das am 1. Oktober 2013 im Tiergarten am Kaiserberg das Licht der Welt erblickt hatte. Bis zuletzt hatte Pepone hier mit seinem Vater Alfonso gelebt.

„Das Verhältnis der beiden war bis zum Schluss ein ganz Besonderes, denn Alfonso war es, der Pepone nach dem Verlust von Mutter Bowasi aufzog“, erklären die Verantwortlichen. Nach Alfonsos Tod im Oktober sollte nun für seinen Sohn ein neuer Lebensabschnitt beginnen.

So hat das 11-jährige Tapir-Männchen das Ruhrgebiet in Richtung Zoo Neuwied verlassen. Dort sei er in der Zwischenzeit wohlbehalten angekommen und treffe nach seiner Eingewöhnung auf einen Artgenossen.

Zoo-Besucher trauern um Liebling

„Die Abgabe von Pepone geschah im Rahmen eines größeren Austauschs von Flachlandtapiren innerhalb der europäischen Zoos und auf Empfehlung des zuständigen Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) für die bedrohten Südamerikaner“, erklärte der Zoo Duisburg. „Schön, dass wir uns am Dienstag noch ein letztes Mal gesehen haben“, verabschiedet sich ein trauernder Tierfreund bei Facebook.

Immerhin soll es nicht lange dauern, bis Besucher die nächsten Tapire im Zoo Duisburg besuchen können. So sollen demnächst zwei neue Exemplare der bedrohten Art auf die Tapir-Anlage ziehen. Die soll bis zu deren Ankunft noch dahin saniert werden.