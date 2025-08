Formel 1: Hülkenberg-Team macht große Verkündung! Jetzt ist es offiziell

Mit Nico Hülkenberg hat Sauber einen echten Coup gelandet. Der einzige deutsche Formel-1-Pilot sorgte in den vergangenen Rennen für jubelnde Audi-Bosse. Kurz vor dem Einstieg im kommenden Jahr sind das Mega-News für das Unternehmen.

Und jetzt gibt es noch weitere gute Nachrichten für das künftige Formel-1-Team. Audi verkündete nämlich einen großen Sponsorendeal. Auch Nico Hülkenberg schaut genau hin.

Formel 1: Audi verkündet Mega-Deal

Ab 2026 ist Audi zwar erst in der Formel 1, jetzt wurde aber ein großer Sponsor an Land gezogen. So wird die britische Digitalbank Revolut als Titelsponsor einsteigen, verkündete Audi am Mittwoch (30. Juli) offiziell.

So soll der Finanzriese künftig nicht nur auf dem Auto und den Anzügen der Piloten zu sehen sein, auch der Name des Teams wird angepasst. Noch ist unklar, wie genau sich der Formel-1-Rennstall dann nennen wird. Das wird vermutlich zum Ende des Jahres dann bekanntgegeben.

„Ab 2026 wird Revolut mit seinen digitalen Lösungen zentrale Bereiche unseres operativen Geschäfts unterstützen. Gleichzeitig werden wir die Art und Weise neu definieren, wie Fans und Communitys mit unserem Team interagieren – für ein nahbares und mitreißendes Erlebnis auf und neben der Rennstrecke“, sagt Audi-Teamchef Jonathan Wheatley.

Weiterer Baustein geschaffen

Aus der Finanzwelt ist Revolut nicht das erste Unternehmen in der Formel 1. Mit Santander (Williams), UniCredit (Ferrari), USB (Mercedes), MoneyGram (Haas) und CashApp (Toro Rosso) sind und waren zahlreiche Sponsoren auf den Autos zu sehen.

Wichtig für Audi: Schon im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen durch den Teilverkauf an den katarischen Staatsfond frisches Kapital erhalten. Nun wurde mit dem Revolut-Deal ein weiterer Baustein für die finanzielle Absicherung geschaffen.

Bei den Deals wird es vermutlich nicht bleiben. In den kommenden Wochen und Monaten wird Audi sicherlich noch einige weitere Neuzugänge in Sachen Sponsoren verkünden.