Formel 1: Rennstall sorgt für Hammer! Beim Belgien-GP können alle nur staunen

Beim Formel-1-Wochenende in Belgien waren eigentlich wieder alle Augen auf die üblichen Verdächtigen gerichtet: Max Verstappen und die beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris. Schließlich ist es am spannendsten, was da ganz vorne im Fahrerfeld passiert.

Doch beim Belgien-GP gab es schon im Sprint-Qualifying eine ganz große Überraschung, die die ganze Formel 1 staunen ließ: Plötzlich standen zwei Haas-Piloten unter den zehn besten Fahrern. Lange hatte das einstige Team von Mick Schumacher das schlechteste Auto im Fahrerfeld, jetzt konnte man sich endlich mit wichtigen Punkten belohnen.

Formel 1: Haas sorgt für Hammer in Belgien

Wenn die anderen patzen, dann muss man da sein: Das dachte sich Haas beim Sprint-Qualifying des Belgien-GP. In diesem Jahr konnte das Formel-1-Team nicht oft jubeln, hatte schon viele Rückschläge. Sowohl für die Fahrer Esteban Ocon und Oliver Bearman als auch für den Rennstall ist das ziemlich frustrierend.

Doch in Spa gab es dann die große Überraschung. Während Piloten wie Kimi Antonelli, George Russell oder auch Lewis Hamilton früh ausschieden, konnten Ocon und Bearman in die Top 10 fahren. Beim Sprint am Samstag (26. Juli) gab es also die große Möglichkeit, weitere Punkte zu holen.

Und die gab es dann nach dem Sprintrennen auch. Während Max Verstappen vor Oscar Piastri und Lando Norris jubelte, sorgten die beiden Haas-Piloten für die besten Platzierungen seit dem 5. Platz von Ocon beim China-GP.

Großer Jubel bei Haas

Ocon beendete den Formel-1-Sprint von Spa erneut auf einem starken 5. Platz, Bearman landete auf Position sieben. Für Ocon sind es vier Punkte, für den jungen Briten kommen zwei Zähler drauf. Wichtige Punkte für Haas in der Konstrukteurswertung. Damit bleibt der Rennstall weiterhin vor Alpine auf dem vorletzten Platz.

Grund für die starken Leistungen sind Upgrades, die das Team beim vergangenen Rennen in Silverstone hatte. Jetzt zahlt es sich nach und nach für Haas aus. Ob weitere große Überraschungen dazukommen werden?