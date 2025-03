Wetter in NRW: Plötzlich wendet sich das Blatt – „Unangenehme Geschichte“

Das Wetter in NRW ist nach dem Höhenflug von Anfang März ziemlich eingebrochen. Statt frühlingshaften 20 Grad und Sonnenschein müssen wir uns mittlerweile mit frostigen Temperaturen in der Nacht herumschlagen.

Weil die Werte auch tagsüber nur im einstelligen Bereich liegen, ist die Winterjacke Mitte März wieder Pflicht. In höheren Lagen von NRW sollten am Donnerstag (14. März) nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sogar wieder ein paar Schneeflocken herunterkommen. Zum Wochenende steigen die Temperaturen dann wieder leicht, bevor die nächste Wende ansteht.

Wetter in NRW: Plötzlich dreht sich der Wind

Ein Hoch über Skandinavien beherrscht Mitte März das Wetter in NRW. Die überwiegend trockenen und kalten Luftmassen halten die Tiefdruckgebiete aus dem Mittelmeerraum fern. Mit unwetterartigen Regenfällen wie in Südeuropa haben wir es also dieser Tage nicht zu tun.

Stattdessen lenkt das Hoch über Skandinavien kalte und trockene Luft aus nordöstlicher Richtung zu uns, wie Kathy Schrey berichtet. Der Wetter-Expertin zufolge dreht sich allerdings die Windrichtung zu Beginn der nächsten Woche. Die Folgen für das Wetter werden wir auch in NRW spüren.

Wettervorhersage für NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 5 bis 8 Grad, nachts -1 bis -3 Grad

Samstag: 7 bis 10 Grad, nachts 1 bis -2 Grad

Sonntag: 8 bis 11 Grad, nachts 0 bis -4 Grad

„Geht richtig unter die Haut“

Demnach kommt der Wind ab Montag aus östlicher Richtung. Dadurch soll sich in NRW kaum etwas an den gemessenen Temperaturen ändern. Aber: „Das ist so eine Kälte, die geht einem richtig unter die Haut“, prophezeit Kathy-Schrey („wetter.net„).

Deshalb rät die Wetter-Expertin: „Zieht euch warm an. Denn dieser Wind macht eine gefühlte Kälte, die um einiges niedriger ausfallen wird.“ Na, das sind ja Aussichten…