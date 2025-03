Lotto-König Chico hat Parfum für 50.000 Euro – und enthüllt, wie viel Geld noch auf seinem Konto liegt

Kürsat Yildirim, alias Lotto-Millionär Chico, lebt auf großem Fuß. Das ist in seiner Heimatstadt Dortmund kein Geheimnis. Schließlich kurvt der ehemalige Kranführer mit der kriminellen Vergangenheit regelmäßig mit seinem Porsche 911 Turbo S2 durch die Straßen.

Neue Gäste sind allerdings dann doch immer wieder überrascht, wenn Chico sie durch sein Luxus-Penthouse am Dortmunder Phoenix-See führt. Denn sein Lotto-Gewinn hat zu der ein oder anderen absurden Investition geführt.

Lotto-Chico zeigt seinen Luxus

Jacken für 3.700 Euro, Jeans im Wert von 1.000 Euro, Sneaker für 2.900 Euro, Daunenjacken für 3.000 Euro das Stück und Koffer für insgesamt 17.000 Euro. Philipp Hageni macht große Augen, als Chico die Schränke in seiner ersten eigenen Wohnung für ihn öffnet.

Doch vor allem die Parfum-Sammlung des Lotto-Glückspilzes zieht dem Sat.1-Reporter die Schuhe aus. Die Fläschchen in der Schublade im Flur sollen nach Angaben von Chico satte 50.000 (!) Euro wert sein. Gegenüber im Schrank 20 T-Shirts im Wert von 600 bis 700 Euro pro Stück. Hagenis Tipp: „Chico, du musst dein Geld zusammenhalten.“

So viel Geld hat Chico noch auf seinem Konto

Zum Glück gehören die ganz wilden Shopping-Touren des Lotto-Millionärs der Vergangenheit an. Um sein Geld nicht komplett für Luxus-Ware auf den Kopf zu hauen, hat Chico mittlerweile in Immobilien investiert. Das Penthouse sowie sechs Mehrfamilienhäuser in Dortmund nennt er mittlerweile sein Eigen. Klar, dass deshalb von den zehn Millionen Euro nicht mehr allzu viel Bargeld übrig geblieben sein kann.

Doch wie viel hat Chico nach den Groß-Investitionen noch auf der hohen Kante? Eine halbe Million Euro seien noch auf seinem Konto, wie der Dortmunder jetzt verrät. Die üppige Gage bei „Promis unter Palmen“ (mehr dazu hier >>>), zahlreiche Werbedeals in den letzten Wochen und Monaten sowie seine beträchtlichen Mieteinnahmen machen es möglich.

Das ein oder andere Parfum-Fläschchen kann sich Chico in nächster Zeit noch gönnen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.