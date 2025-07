„Tribute von Panem“-Macher suchen 4.000 Komparsen in NRW – so viel verdienst du pro Tag

Für die Vorgeschichte der Filmreihe „Die Tribute von Panem“ werden 4.000 Komparsen in NRW gesucht. Die Dreharbeiten für „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping“ finden ab Ende August bis Anfang Oktober bei Köln und Duisburg statt.

Mit Glenn Close, Ralph Fiennes und weiteren Stars ist der Cast hochkarätig. Und auch die Komparsen müssen ihre Zeit nicht umsonst zur Verfügung stellen.

„Tribute von Panem“-Casting: Vielfalt gesucht!

Interessierte können sich bis zum 17. September online bewerben. Für das kostenlose Casting sind zwei aktuelle Fotos nötig. Teilnehmen dürfen alle Altersgruppen von null bis 80 Jahren.

Besonders gefragt als Bewohner des Staates Panem sind Kinder und junge Erwachsene bis 22 Jahre, die ein „natürliches und ausdrucksstarkes Aussehen“ haben. Gefärbte Haare, Tattoos an sichtbaren Stellen oder feste Zahnspangen schließen die Teilnahme zum Beispiel aus.

„Tribute von Panem“ braucht besonders schlanke Komparsen

Gesucht werden sehr schlanke Personen. Denn: „Ein Großteil dieser Distrikt-Bewohner wird als stark unterernährt erzählt, deshalb suchen wir vorrangig sehr schlanke und dünne Körpertypen.“ Menschen mit Narben oder Amputationen werden ausdrücklich erwünscht. Auch Babys, Personen mit chinesischem Hintergrund sowie Menschen mit militärischer Ausbildung werden benötigt.

Die Bewerber müssen sich die Haare für den Dreh schneiden lassen und diese bis dahin wachsen lassen. Komparsen drehen je einen bis acht Drehtage. Die Gage pro Drehtag beträgt 129 Euro. (mit dpa)

