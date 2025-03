Chico-Eklat bei „Promis unter Palmen“ – Lotto-König enthüllt, was Sat.1 nie gezeigt hat

Es war DER große Aufreger in den ersten Folgen von „Promis unter Palmen“: Die Gewaltvorwürfe von Kim Virginia gegen Chico. Zuvor hatten sich das Reality-Sternchen und der Lotto-Millionär das ein oder andere Wortgefecht geliefert.

Im Interview zum DER-WESTEN-Format „Pommes unter Palmen“ verrät Chico, wie schwer ihn die Vorwürfe getroffen haben. Der Lotto-Glückspilz aus Dortmund bedauert außerdem besonders, dass Sat.1 eine für ihn sehr wichtige Szene herausgeschnitten haben soll.

Lotto-Chico enthüllt, was Sat.1 nie gezeigt hat

„Was ist das? Was passiert gerade hier? Ist das Ernst?“, beschreibt Chico sein Seelenleben nach den Gewaltvorwürfen von Kim Virginia. „Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie meine Hand gegenüber einer Frau hochgehoben und das würde ich auch niemals machen“, beteuert der 44-Jährige bei „Pommes unter Palmen“.

„Wir waren voll am Lachen“, erinnert sich der 44-Jährige. Dass sein Griff ins Gesicht von Kim Virginia als Schlag gewertet wurde, konnte er deshalb nicht begreifen. „Was mich so traurig macht: Ein, zwei Dinge haben die rausgeschnitten, also nicht bewusst, um jemanden in eine bestimmte Ecke zu stellen“, so Chico. Und weiter: „Aber ich hätte mich gefreut, wenn diese Szenen von mir noch dabei gewesen wären.“

Entschuldigung und Geständnis nicht ausgestrahlt

Dabei spielt der Lotto-Millionär vor allem auf ein Aufeinandertreffen mit Kim Virginia ab. Er habe den ersten Schritt auf sie zugemacht und sich bei ihr entschuldigt, obwohl er sich im Recht gefühlt habe. Vor allem habe er wissen wollen, warum sie ihn als Schläger dargestellt hatte. „Sie hat wirklich wortwörtlich bestätigt, dass das kein Schlagen war. Ich hätte heulen können“, berichtet Chico und erklärt: „Cosimo ist mein großer Zeuge.“

Doch die Geschichte sei nicht spurlos an ihm vorbeigegangen, zumal kaum einer aus der Gruppe wirklich gesehen hatte, was passiert war. Die Vorwürfe standen deshalb erst einmal im Raum und Chico fühlte sich wie im falschen Film. Wegen der ganzen Kameras sei er sich eigentlich sicher gewesen, dass er keine Konsequenzen zu fürchten habe. „Aber man denkt immer wieder, wenn man so viel enttäuscht worden ist im Leben: ‚Wollen die mir jetzt irgendwas anhängen?'“

Im ersten Reflex habe er seine Zelte in Thailand abbrechen wollen. Dann habe er sich aber wieder darauf besonnen, warum er überhaupt bei „Promis unter Palmen“ teilgenommen hatte. Was seine Motivation war, erfährst du oben im Video, der Sonderepisode von „Pommes unter Palmen“ mit Chico.