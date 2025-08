„Kann noch umschlagen“ – Wetter in NRW vor nächster Kehrtwende?

Das Wetter in NRW lässt Sonnenanbeter in diesem Jahr ganz schön im Stich. Der Sommer war bislang geprägt von reichlich Regen und durchwachsenen Temperaturen. Viele von uns sehnen sich die Sonne herbei. Und es gibt gute Nachrichten – der Sommer ist im Anmarsch!

Endlich verspricht das Wetter in NRW Sommer pur! Das Thermometer schießt wieder in die Höhe und auch die Regenjacken können (vorerst) wieder nach ganz hinten in den Schrank verstaut werden. Diplom-Meteorologe Dominik Jung weiß: „Das wird richtig spannend. Ab morgen kommt das Hoch Ines und Ines bringt uns wie versprochen den Sommer zurück nach Deutschland mit hochsommerlicher Wärme, mit viel Sonnenschein.“

Wetter in NRW wird heiß

Doch Jung warnt vor einer möglichen nächsten Kehrtwende – denn nach den sommerlichen Temperaturen drohen auch einzelne Gewitter, „Wärmegewitter und Hitzegewitter“, wie der Wetter-Experte in einem Video auf dem YouTube-Kanal von „Wetter.net“ betont.

Die Wetter-Modelle seien „spannend“, erklärt er. Dir Höchsttemperaturen für den Samstag Richtung Osnabrück und Münster liegen bei bis zu 35 Grad. „Düsseldorf, Köln, zum Teil bis zu 37 Grad“, sagt Jung weiterhin voraus. „Also große Hitze.“

Wetter in NRW: August-Start war zu kalt

Die ersten vier August-Tage waren – so Jung – bislang zu kalt. Die mittlere Temperatur liegt bei 16,4 Grad – höchste Zeit also, dass jetzt etwas beim Wetter in NRW wärmetechnisch passiert! „Aber das wird sich alles ändern in den kommenden Tagen, wenn es eben so warm wird“, erklärt der Wetter-Experte. Die zweite gute Nachricht: Regentechnisch haben wir in der nächsten Zeit zunächst wenig zu befürchten.

Aus Südwesteuropa macht sich die große Wärme auf zu uns nach Mitteleuropa. „Und dann ist der Sommer bei uns in Deutschland wieder angekommen“, betont der Meteorologe hoffnungsvoll. Das zweite August-Wochenende fällt hochsommerlich-warm bis heiß aus. Für den Samstag (9. August) könnten es sogar bis zu 37 Grad werden – doch da sind sich die verschiedenen Wetter-Modelle nicht ganz einig. „Es kann noch in die ein oder andere Richtung umschlagen.“