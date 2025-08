„Rennt“! Reality-Star besucht Cranger Kirmes – plötzlich sieht sie es

Die Cranger Kirmes ist im vollen Gange und verspricht „Nervenkitzel, Geschwindigkeit und eine riesengroße Portion Spaß“. Noch bis zum 10. August haben Besucher die Möglichkeit, rund 50 Fahrgeschäfte zu nutzen. Das lässt sich auch Reality-Star Walentina Doronina nicht zweimal sagen.

Viele dürften sie aus TV-Formaten wie „Ex on the Beach“, „CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt“, „Are You The One – Reality-Stars in Love“, „Germany Shore“, „Promi Big Brother“ oder „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ kennen. Doch auch in den sozialen Medien ist sie mittlerweile sehr präsent. Dort erzählt sie von ihrem Besuch auf der Cranger Kirmes und einer Entdeckung, die viele interessieren dürfte.

Reality-Star macht Mega-Entdeckung

In einem TikTok-Video gibt sie zu „Ja Leute, auch ich bin auf den Trend aufgestiegen.“ Damit meint sie den „Labubu“-Trend. Labubus sind flauschige Kreaturen mit einem frechen Grinsen und spitzen Zähnen. Sie erleben einen echten Hype und kommen auch bei zahlreichen Erwachsenen gut an – vor allem als Accessoire an der Handtasche.

Auf der Cranger Kirmes hat Walentina genau diese kleinen Monster in verschiedensten Farben ergattert. „Schaut euch das an, einfach ein Labubu-Automat“, sagt sie in einem Video. Und auch bei anderen Glücksspielen hat sie sich Labubus gesichert. Doch handelt es sich dabei um Originale?

„Rennt zur Cranger Kirmes in Herne“

Sie hat Labubus in verschiedenen Größen erspielt und sagt: „Ich weiß nicht, was die Originalgröße ist. (…) Also ich sag‘ euch ehrlich: Ich könnte auch nicht unterscheiden, ob hier irgendwas original ist oder nicht.“

Sie schwärmt trotzdem von den kleinen Monstern und sagt: „Wenn ihr Labubus wollt, rennt auf jeden Fall zur Cranger Kirmes in Herne.“ So kannst du dir genauso wie Walentina immerhin die lange Versandzeit sparen. Ob es sich preislich lohnt, ist allerdings eine andere Frage. Schließlich weißt du oft nicht, ob es sich um ein Original handelt, und wie viele Anläufe du bis zu einem Gewinn brauchst.