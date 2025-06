Caro und Andreas Robens fassen einen Entschluss – „Machen wir nie wieder!“

Die Liebesgeschichte von Caro und Andreas Robens ist so außergewöhnlich wie kaum eine andere. 2010, als sich die beiden kennen und lieben lernten, war er noch Türsteher und sie Kellnerin auf Mallorca. Doch nur ein Date reichte aus, da funkte es bereits gewaltig und Andreas Robens zog direkt bei seiner Liebsten ein.

Seitdem sind die beiden unzertrennlich – kleine Neckereien sind die Prise Salz in ihrer Liebessuppe. Caro und Andreas Robens sind tagtäglich zusammen, teilen Haus, Hund, Bett, Hobby und Beruf miteinander. Maximal eine Nacht waren sie voneinander getrennt. Doch nun musste sich das Paar für eine gewisse Zeit räumlich trennen – für beide eine absolut schreckliche Erfahrung, wie sie nun gegenüber dieser Redaktion klar machen.

Caro Robens zwei Wochen weg – ohne Andreas

Für gewöhnlich kennt man Caro und Andreas Robens nur vereint in diversen TV-Formaten. Durch „Goodbye Deutschland“ wurde das Auswanderer-Paar berühmt, der „Sommerhaus“-Fluch ging spurlos an ihnen vorüber und sie flogen mit dem Sieg in der Tasche und einem Koffer voll Geld wieder nach Mallorca. Doch nun waren die beiden Bodybuilder für zwei Wochen getrennt, da Caro bei Dreharbeiten für ein neues Format war. Worum es sich dabei handelt, darf die 46-Jährige noch nicht verraten, nur dass die Folgen im nächsten Jahr ausgestrahlt werden sollen.

Doch so richtig genießen konnte sie die Dreharbeiten nicht, denn ihre Gedanken kreisten ständig um ihren Liebsten. „Das war keine schöne Zeit. Wenn ich beschäftigt war, habe ich nicht so viel drüber nachgedacht, aber sobald ich abends alleine im Bett lag, war das schon fies. Man hat sich überlegt, was der andere gerade macht und auch die Tiere“, berichtet sie gegenüber dieser Redaktion.

„Nie wieder!“

Auch Andreas litt aus zwei Gründen unter der Abwesenheit seiner Partnerin. „Für mich war das auch echt blöd. Ich war dann zusätzlich noch krank, hatte eine schwere Grippe. Saß dann hier zuhause und dann fehlt natürlich ein Teil, wenn du so lange zusammen bist. Du wachst auf und niemand ist neben dir. Die Zeit ging auch einfach nur sehr langsam vorbei.“ Nach zwei Wochen ohne persönlichen Kontakt zueinander, haben die beiden eine drastische Entscheidung getroffen.

„Wir haben auf jeden Fall beschlossen, dass wir sowas nie wieder machen wollen, dass wir so lange voneinander getrennt sind. Das ist nichts für uns, da sind wir lieber 24/7 zusammen“, machen sie deutlich. Wie innig das Wiedersehen ablief, zeigt auch ein Bild auf Instagram. Andreas Robens nimmt seine Ehefrau am Flughafen auf Mallorca sehnsüchtig in Empfang. Das Paar liegt sich in den Armen und küsst sich innig – die zwei wollen sich offensichtlich nie wieder loslassen.