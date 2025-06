Eltern vergessen Sohn am Flughafen Dortmund – erst HIER fällt es auf

„Kevin – Allein zu Haus“ lässt grüßen. Ein kleiner Junge ist am Flughafen Dortmund zurückgelassen worden. Als seine Eltern bemerken, dass etwas fehlt, wenden sie sich hektisch an den Zoll am Flughafen Dortmund.

Dabei erzählen die Eltern noch nicht die ganze Wahrheit. Erst als ein Blick durch die Videoüberwachung nicht erbringt, rücken sie mit der Sprache raus. Den entscheidenden Tipp gab dabei der große Bruder.

Familie vergisst „etwas“ am Flughafen Dortmund

So eine Flugreise kann sehr kräftezehrend sein. Vor allem dann, wenn es über Nacht geht. Das Hauptzollamt Dortmund blickt auf das Jahr 2024 zurück und enthüllt dabei eine besondere Geschichte, die sich am 19. August ereignete.

Um sieben Uhr morgens meldete sich eine Familie im Ankunftsbereich des Zolls am Flughafen Dortmund. Man sei gerade aus Izmir (Türkei) gelandet und habe „etwas“ in der Ankunftshalle vergessen. Doch die Beamten können zunächst nicht helfen: „Da wir aus dem Kontrollbereich einen guten Blick auf das Kofferband hatten, gab ein Bediensteter zu verstehen, dass kein Gepäck mehr da sei und die Familie sich an den Lost & Found Service des Flughafens wenden sollte“ erinnert sich Sebastian Winkel, Leiter der Kontrolleinheit Reisendenabfertigung am Flughafen Dortmund.

„Etwas kleinlaut gab die Frau dann an, dass sie ihr Kind in der Halle vergessen hatte“ so Winkel weiter. Der zwölfjährige Bruder des vergessenen Kindes berichtete, dass er noch gesehen habe, wie sein kleiner Bruder auf einer Bank in der Halle geschlafen habe. Erst an am Auto sei aufgefallen, dass die Familie gar nicht komplett war!

Kleiner Junge schläft genüsslich in Ankunftshalle

„Wir sind dann sofort mit der Familie in die Ankunftshalle gegangen und tatsächlich lag der circa acht Jahre alte Junge dort noch immer auf der Bank und schlief“ so Winkel. „Die Familie nahm ihn sofort entgegen. Er selbst hatte gar nichts von dem Schrecken mitbekommen“. Glück im Unglück also!

Neben dieser besonderen Geschichte teilte das Hauptzollamt mit, dass am Flughafen Dortmund 2024 609.000 nicht verzollte Zigaretten, Zigarillos und Zigarren, knapp 51 Kilo Tabak, 26 Gramm und 13.370 Teile Betäubungsmittel gefunden wurden. Auch zwei lebende Tiere wurden sichergestellt.