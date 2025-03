Oberhausen: Nacktfoto-Skandal! Konzert in Rudolf-Weber-Arena abgesagt

Es hätte alles so schön werden können. Gemeinsam mit den Rock-Größen „Volbeat“ und „Bush“ um Frontmanm Gavin Rossdale (Ehemann von Gwen Stefani) sollte die Band „Gel“ im September 2025 unter anderem in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen auftreten (hier alle Infos zu Tickets und Co. >>>).

Doch daraus wird jetzt nichts mehr. Denn die Band hat sich wenige Monate vor der großen Show in Oberhausen aufgelöst. Die Gründe dafür sind erschreckend.

Oberhausen: Nacktfoto-Skandal! Band löst sich auf

Noch Anfang März postete die Hardcore-Punk-Band aus New Jersey auf ihrer Instagram-Seite das gemeinsame Tour-Plakat mit Volbeat und Bush. Zwei Wochen später gab Gel die Auflösung der Band bekannt. Unterdessen werden schwere Vorwürfe gegen eines der Band-Mitglieder erhoben.

Demnach habe der Gitarrist nicht nur die Bandkasse geplündert, um seine Miete oder sein Essen zu bezahlen oder eine „unglaubliche Zahl an OnlyFans-Käufen“ zu tätigen. Er habe auch Nacktfotos von Band-Mitgliedern auf der Onlineplattform „Reddit“ gepostet. „Einfach so, aus welchem Grund auch immer“, zeigt sich die Band entsetzt. „Zum Glück ist er sehr schlecht darin, seine Spuren zu verwischen, sodass wir dafür Beweise haben.“

Band in Gefahr gebracht

Neben dem Nacktfoto-Skandal berichtet die Band von zahlreichen Situationen, in denen der Gitarrist die Band in extreme Gefahr gebracht habe. Etwa durch einen extrem waghalsigen Fahrstil aufgrund schlechter Laune („Fahrweise wie ein Psychopath“) oder durch Angriffe mit einem Baseball-Schläger.

Man habe schließlich keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als die Band aufzulösen. „Wir möchten uns aufrichtig und ehrlich bei allen entschuldigen, die das Ganze persönlich berührt.“ Zum Schluss verabschiedet sich „Gel“ mit einer Botschaft an alle Fans: „Passt auf euch auf und liebt eure Freunde.“