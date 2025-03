Herbert Grönemeyer und VfL Bochum bringen Mode raus – mit diesen Reaktionen konnte niemand rechnen

„Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser, als man glaubt.“ Vor jedem Heimspiel des VfL Bochum erklingen diese Zeilen von Herbert Grönemeyers im Ruhrstadion.

Jetzt hat der Ruhrpott-Verein gemeinsam mit dem Popstar eine Mode-Kollektion herausgebracht, die die Verbindung zwischen dem VfL und Herbert Grönemeyer noch einmal verdeutlich. Die Reaktion der Fans darauf könnte unterschiedlicher nicht sein.

Herbert Grönemeyer und VfL Bochum machen gemeinsame Sache

Es sind vier Kleidungsstücke, die sich die Fans ab Donnerstag (27. März) sichern können. Die Kollektion sei mehr als nur eine stilistische Anlehnung an Bochum. „Sie ist ein visuelles Erzählstück über die Stadt, ihren Fußballverein und die Menschen, die sie lebendig machen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Es handle sich um eine „Hommage an gespielte Trikots aus den 80er- und 90er-Jahren, die deren Details aufgreift und neu interpretiert“. Die Kollektion trägt dabei Schriftzüge wie „Tief im Westen“ oder „Blume im Revier“ sowie das Vereinslogo. Ein Teil des Erlöses soll außerdem für den guten Zweck gespendet werden. Denn Herbert Grönemeyer will seinen gesamten Erlös an den Verein IFAK Bochum spenden, der sich um Jugendliche in schwierigen Lebenslagen kümmert.

„Heiliger Herbert“ bis „gruselig“

Auf der Facebook-Seite des VfL Bochum feiern Fans die Aktion. „Der heilige Herbert ist unbezahlbar!“ und „Die Blume im Revier ist schick.“ Doch mit so manch drastischer Reaktion hätten die Verantwortlichen wohl nicht gerechnet. „Selten sowas Hässliches gesehen“, kommentiert einer. Der nächste bedauert: „Gefällt mir leider alles nicht. Das Gestreifte sieht aus wie Sträflingskleidung.

Einer lobt die Idee zwar grundsätzlich, „das Design selbst finde ich persönlich allerdings gruselig.“ Die Geschmäcker sind eben verschieden.