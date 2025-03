Primark-Beben in NRW! Kunden trauern um nächste Filiale

Der nächste Tiefschlag für Fans und Mitarbeitende von Primark in NRW. Erst 2023 hatte der irische Mode-Discounter seine Filialen in Krefeld und Gelsenkirchen dichtgemacht (mehr dazu hier >>>).

Jetzt macht die nächste Filiale in NRW zu – dieses Mal trifft es einen Standort, mit dem wohl kaum einer gerechnet hat.

Primark schließt nächste Filiale in NRW

Ob Online-Handel, Nachwirkungen der Corona-Pandemie oder explodierende Kosten – der Einzelhandel kämpft mit reichlich Problemen. Das äußert sich in vielen deutschen Innenstädten häufig mit Leerstand. Düsseldorf hat diese Probleme eigentlich nicht, gilt als eine der besten Shopping-Adressen in NRW.

Doch genau hier schließt jetzt eine der Prestige-Filialen des irischen Mode-Unternehmens. Wie Primark in einer Pressemitteilung am Donnerstag (20. März) mitteilte, soll der Ende März 2026 auslaufende Mietvertrag an der Schadowstraße 56-58 nicht verlängert werden. „Die Rahmenbedingungen ermöglichen einen wirtschaftlich nachhaltigen Betrieb der Filiale nicht“, heißt es in einer von Deutschland-Chefin Lisa Shannon unterschriebenen Pressemitteilung.

Ändert Primark sein Konzept?

Der Düsseldorfer Primark wurde 2013 neu eröffnet und hatte damals einen großen Hype ausgelöst. Doch die Zeiten langer Schlangen sind spätestens seit Corona vorbei. Makler schätzen die Mietkosten an dem hoch frequentierten Fußgängerbereich nahe dem Kö-Bogen II laut „Rheinischer Post“ auf mehrere Millionen Euro pro Jahr.

Um die Filiale rentabel zu machen, hatte das Unternehmen die anfänglich 5.200 Quadratmeter große Verkaufsfläche bereits verkleinert und jede Menge Personal abgebaut. Doch das schien angesichts der hohen Mietkosten nicht gereicht zu haben.

Der Vermieter habe neben der Verkleinerung des Geschäfts nach Angaben von Primark auch eine Mietreduzierung angeboten. „Trotz dieser Bemühungen reichten die Maßnahmen nicht aus“, so das Unternehmen. Wie es mit dem Personal weitergeht, sei noch unklar. Während Primark seine Filiale in Düsseldorf also aufgibt, expandiert die Mode-Kette an anderer Stelle. So eröffnen dieses Jahr zwei Filialen in Regensburg und Rostock. An beiden Standorten allerdings mit deutlich kleinerer Verkaufsfläche und im Gegensatz zur Filiale in Düsseldorf nicht in der Innenstadt, sondern in Einkaufszentren.