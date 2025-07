Zwischenfall bei „Bochum Total“-Auftritt – ZSK-Sänger will in Menge springen, dann passiert es

Am Donnerstag (3. Juli) war alles hergerichtet für einen perfekten Auftakt von „Bochum Total“. Kaltes Bier, frisches Essen, bestes Wetter und natürlich jede Menge Live-Musik – so kann das „Umsonst-und-draußen“-Festival doch losgehen.

Als DER WESTEN beim Start in der Bochumer Innenstadt ankommt, freuen sich viele Besucher vor allem auf einen Musik-Act: ZSK. Die Punkband wurde als Headliner um 20.45 Uhr auf der „Radio Bob“-Bühne angekündigt. Viele haben punkige Sounds mit klaren politischen Botschaften und einem spektakulären Auftritt erwartet – und den haben sie auch bekommen. Besonders eine Aktion von ZSK-Sänger Joshi wird den Fans wohl noch länger in Erinnerung bleiben.

ZSK sorgen bei „Bochum Total“ für Ekstase

ZSK ist extra aus Berlin angereist, um am Donnerstag bei „Bochum Total“ aufzutreten. Der Weg in die Pottstadt hat die Band eigenen Angaben zufolge rund zehn Stunden gekostet, umso mehr sollte sich ihr Auftritt lohnen. Neben den bekannten Liedern spielte die Punkband auch ein paar neue Songs aus ihrem für Herbst angekündigten 8. Studioalbum.

Besonders eskaliert ist die Menge zu dem Lied „Sommer ohne Nazis“, der als „eine Sommerhymne gegen Rechts“ geschrieben wurde. Die Band ist bekannt für ihre klaren politischen Aussagen bei Auftritten, wie auch auf einem Banner mit der Aufschrift „Nieder mit der AfD“ klar zu erkennen war. Auch Fan-Rufe wie „ganz Bochum hasst die AfD“ waren rund um das Bermuda Dreieck zu hören.

Ampellicht kracht runter

Doch neben den eingängigen Tracks und den politischen Anti-Rechts-Parolen sorgte insbesondere Sänger Joshi mit einer Aktion für Aufsehen. Denn der 42-Jährige wollte es vielen Fans nachmachen, die sich bereits über die Köpfe der Besucher tragen ließen und sprang von der Bühne in die Menge, die ihn sicher bis zu einer Ampel beförderte. Dort angekommen kletterte er bis ganz oben auf die Ampel.

Nachdem Joshi einen weiteren Song anstimmte, kündigte er an, sich von oben in die Meute stürzen zu wollen. „Ihr müsst mich dann auffangen und wieder zur Bühne tragen, ok?“, fragte er, um ganz sicher zu gehen. Die Fans streckten die Arme in die Hände, um ihr Idol aufzufangen. Also ging der ZSK-Frontmann in die Knie und setzte zum Sprung an. Doch genau da passierte es: ein Ampellicht krachte unter ihm runter und fiel zu Boden.

ZSK-Fans machen mit heruntergefallenem Ampellicht Selfies zur Erinnerung. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Der Sänger landete sicher in den Armen der Zuschauer und entschuldigte sich umgehend für den Vorfall. „Ich hoffe wir müssen die Ampel nicht bezahlen. Ich entschuldige mich jetzt schon. Wenn irgendjemand die Polizei sehen sollte, wir waren das nicht“, scherzte der 42-Jährige. Glücklicherweise konnten die untenstehenden Besucher rechtzeitig ausweichen, sodass niemand verletzt wurde und alle über die Aktion lachen konnten. Einige Fans nutzen das abgebrochene Lichtzeichen für Selfies. Na, ein Nachspiel wird die Aktion wohl dennoch haben. Hoffentlich hat Joshi eine gute Haftpflichtversicherung.