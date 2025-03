Lotto-Chico schlägt in Thailand zu – plötzlich muss er würgen: „Passt auf!“

Ist das etwa schon das Training für das Dschungelcamp? Lotto-Millionär Chico hat nach seinem Ausschluss bei „Promis unter Palmen“ (mehr dazu hier >>>) versichert, dass er für Reality-Formate in Zukunft nicht mehr bereitstehen würde – mit einer Ausnahme.

Das Dschungelcamp würde den Dortmunder dann doch reizen, allerdings nur, wenn die Gage stimmt. Wie viel RTL zahlen müsste, um Chico in den Dschungel zu locken, hat er im Gespräch mit DER WESTEN verraten (siehe Video oben). Jetzt treibt sich der Lotto-Millionär allerdings erst einmal im Urlaub in Thailand herum. Was er dort erlebt, ist nichts für schwache Nerven.

Lotto-Chico: Traut er sich an Spinne, Skorpion und Co.?

Bei Instagram hält der 44-Jährige seine Fans ständig auf dem Laufenden, was er in Thailand erlebt. Vom Treiben in der Hauptstadt Bangkok ist der Mann aus der Dortmunder Nordstadt ziemlich überwältigt. Besonders das kulinarische Angebot lässt den Lotto-Glückspilz an der ein oder anderen Stelle fassungslos zurück.

Ob Krokodil, Spinne, Schlange oder Skorpion – bei der ein oder anderen lokalen Spezialität macht Chico große Augen. Eine Verkäuferin bezahlt er sogar, damit sie vor laufender Kamera einen Skorpion verspeist. Er selbst verzichtet an dieser Stelle dann doch lieber und kehrt in einen anderen Imbiss ein. Dort gönnt er sich eine Reihe von Fleisch-Spießen.

Aus Versehen Hund gegessen?

In einem Instagram-Video erklärt er, dass er schon mächtig reingehauen habe. Nach einer Zeit fragt er die Verkäuferin, was er da gerade esse. „What is this? Chicken?“, fragt Chico. Als die Verkäuferin verneint, macht er plötzlich Tiergeräusche: „Möh?“, „Mäh?“ Doch immer winkt die Dame ab, bevor sie selbst ein vielsagendes Tiergeräusch macht: „Wau wau.“

Chico reagiert entsetzt, nimmt seine Brille ab, verzieht sein Gesicht und muss würgen. Hat er sich etwa den Bauch mit Hundefleisch vollgeschlagen? Nicht ganz abwegig, da in einigen Ländern der Region tatsächlich Hunde auf den Tellern landen. Sein Appell: „Passt auf, was ihr in Thailand esst“, warnt Chico seine Fans und verspricht: Nächste Mal schaue ich auf die Speisekarte, obwohl ich das auch nicht verstehe.“

„Ach du scheiße“, schreibt ein entsetzter Fan nach Chicos Video. „Was habe ich gelacht. In Thailand essen die fast alles“, kommentiert ein anderer. Doch auf Nachfrage von DER WESTEN gibt Chico Entwarnung: “Natürlich habe ich keinen Hund gegessen, das war nur ein Spaß!” Also noch einmal Glück gehabt…