Gerade erst war Lotto-König Chico noch bei „Promis unter Palmen“ in Sat.1 zu sehen (wir berichteten umfangreich). Und schon sitzt er wieder im Flieger Richtung Thailand. Von Frankfurt aus geht es nach Bangkok. Und Lotto-König Chico wäre nicht er selbst, wenn er seine Follower nicht mitnehmen würde auf diese Reise.

Doch ein düsteres Video in seiner Instagram-Story lässt seine Fans nun aufhorchen. Chico erzählt aus einem dunklen Raum heraus. Er selbst ist gar nicht zu sehen, man hört nur seine Stimme.

Lotto-König Chico zeigt düsteres Video – „Das ist doch nicht normal“

In dem Video auf Instagram filmt Lotto-König Chico aus seinem dunklen Hotelzimmer des Park Hyatt Bangkok heraus. Das Hotel ist natürlich mit 5 Sternen standesgemäß für einen Millionär. Man sieht vom Zimmer mehr oder weniger nur die Umrisse, wie zum Beispiel einen großen Fernseher. Dann schwenkt Chico raus und die Follower sehen die unglaubliche Skyline der thailändischen Hauptstadt. Aus einer der oberen Etagen des Hotels sind jede Menge Wolkenkratzer in der Dunkelheit zu sehen. Aber was heißt Dunkelheit? Natürlich ist alles hell erleuchtet, wie es sich für so eine Großstadt gehört. Dazu tönt Chico: „Ich zeig euch mal mein Bangkok (…) Leute, das ist mein Blick in Bangkok. Hier ist Bangkok, nicht Dubai oder Türkei oder was weiß ich wo, das ist Bangkok, Leute (…) Ich hab so eine geile Sicht.“

Passend zum Thema: ++ Lotto-Chico aus Dortmund geht wieder arbeiten: „Haben mich immer nach Geld gefragt“ ++

Lotto-König Chico kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Er zeigt uns auch die Straßen Bangkoks von oben, die aufgrund der Uhrzeit anscheinend gerade weniger voll sind, als normalerweise. Und er beendet das Video mit den Worten: „Chico in Bangkok, das ist doch nicht normal.“

Bangkok scheint Chico zu begeistern

Da scheint jemand wohl wirklich überwältigt zu sein. Jetzt kann er seinen Urlaub in Thailand erstmal richtig genießen.

Noch mehr News:

Mit seinen Lotto-Millionen und der Gage von „Promis unter Palmen“ dürfte ihm das wohl nicht allzu schwer fallen. Hier mehr zu seiner Gage in dem Sat.1-Format.