Lotto-Chico fliegt bei „Promis unter Palmen“ raus – Sat.1 knallhart: „Tolerieren wir nicht“

Eklat in der sechsten Folge von „Promis unter Palmen“! Wie nun bekannt wird, musste Lotto-König Chico die Sat.1-Show aufgrund von schweren Vorwürfen vorzeitig verlassen, die Produktion setzte der Teilnahme des Dortmunders ein frühzeitiges Ende.

Zwar wird die nächste Folge von „Promis unter Palmen“ erst am 24. März ausgestrahlt. Doch schon vorab können Zuschauer bei Joyn verfolgen, wie Lotto-Chico kurzerhand aus der Sendung geworfen wird. Doch was steckt dahinter?

Lotto-Chico muss vorzeitig gehen

In den ersten 15 Minuten der sechsten Folge erfahren Zuschauer die Gründe für das vorzeitige Sendungs-Aus des ehemaligen Kranführers. Die Streitereien zwischen Lisha und Lotto-Chico werden erneut entfacht, als die Situation beim „Kapitänsspiel“ plötzlich vollkommen eskaliert.

„Du kämpfst lieber gegen Frauen, weil du so einen kleinen Mini-Pimmel hast, du hast ’ne Muschi“, provoziert Lisha den Lotto-Millionär zunächst. Dieser entgegnet: „Kann sein, doch wenn er aufsteht, (…), guck mal wie du schreist.“ Zwischendrin hat die Sat.1-Produktion bereits einige Aussagen der beiden „Promis unter Palmen“-Teilnehmer mit einem Piepton zensiert. Doch die Aussagen Lotto-Chicos gegen Lisha gehen den Verantwortlichen schließlich zu weit.

„Androhung sexueller Gewalt hat keinen Platz“

Wie ein Off-Sprecher in der Sendung erklärt, habe die „Androhung sexueller Gewalt“ in der Sendung „keinen Platz“. „Gewalt bleibt Gewalt, auch wenn sie nur angedroht wurde. Das tolerieren wir nicht. Du musst die Villa jetzt und sofort verlassen“, richtet er seine Worte an Lotto-Chico, der schon in einer vorherigen Folge eine Verwarnung wegen seines Verhaltens kassiert hatte.

Ohne die Möglichkeit, sich von seinen Mitkandidaten zu verabschieden, muss der Dortmunder das Feld bei „Promis unter Palmen“ räumen. Bei Joyn ist zu sehen, wie er von einer Produktionsmitarbeiterin hinausgeleitet wird. Lisha dagegen kassiert für ihre Sprüche gegenüber Chico eine Verwarnung und darf vorerst in der Sat.1-Sendung bleiben.