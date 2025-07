Besucher werden nach Oasis-Konzert deutlich – „Einfach sprachlos“

Am Freitagabend (4. Juli) wurde in Cardiff Musikgeschichte geschrieben: Oasis gab das erste Konzert nach 16 Jahren Funkstille. Die beiden Brüder Liam und Noel Gallagher starteten an diesem Abend ihre „Oasis Live ’25“-Tour, auf die ihre Fans so lange gewartet haben. Diesen Abend werden sie so schnell wohl nicht mehr vergessen.

Oasis-Comeback sorgt für Begeisterung

Jahrelang haben die Fans der Kult-Band Oasis auf diesen Abend gewartet. Nach 16 Jahren stehen Lia und Noel Gallagher wieder gemeinsam auf der großen Bühne. Mehr als 73.000 Menschen feierten am Freitagabend mit der Band, die Songs wie „Don’t Look Back In Anger“ oder „Hello“ zum Besten gegeben haben.

+++ auch interessant für dich: Tourstart! Oasis-Comeback sorgt für Ausnahmezustand – „Gewaltig“ +++

Bereits Stunden vor Beginn des Konzerts versammelten sich die Fans vor der Konzerthalle in Cardiff und stimmten sich mit den bekanntesten Songs der Band ein. Und auch nach dem Konzert ist noch lange nicht Schluss. Im Netz kommen zahlreiche Besucher nicht mehr aus dem Schwärmen raus.

Oasis: Fans können es kaum fassen

Auf dem offiziellen Instagram-Profil von Oasis gibt es kurz nach dem Konzert zahlreiche Fotos und Videos des legendären Konzerts. In den Kommentaren wird schnell klar, wie groß die Begeisterung unter den Fans ist. „Ich bin einfach sprachlos. Ich hätte niemals gedacht, dass es so schön wird“, schreibt eine Besucherin beispielsweise.

+++ auch spannend: Robbie Williams: Beichte bei Köln-Konzert – „Habe es niemandem erzählt“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Ich kann es immer noch nicht glauben. Sie sind wirklich zurück!“, schreibt ein anderer Fan auf X. „Darauf haben wir gewartet“ oder „Ich habe so geweint“ sind weitere Kommentare von Besuchern, die Zeuge dieses besonderen Abends geworden sind. Ein Abend, den sie wohl niemals vergessen werden.