Zeltfestival Ruhr in Bochum: Kurz nach Ankündigung – jetzt herrscht bittere Gewissheit

Das Line-up beim Zeltfestival Ruhr in Bochum wächst stetig. Erst am Dienstag (25. März) haben die Veranstalter wieder neue Acts für die mittlerweile 16. Ausgabe des Festivals am Kemnader See in Bochum verkündet. Mit dabei sind nun auch Atze Schröder und Culcha Candela (>>hier mehr).

Doch nur einen Tag nach der Verkündung der Highlights steht es bereits fest. Für viele Künstler, Schauspieler, Musiker und Co. gibt es beim Zeltfestival Ruhr in Bochum bereits keine Tickets mehr zu kaufen.

Zeltfestival Ruhr in Bochum: Erste Termine ausverkauft

Die ersten Termine beim Sommerfestival im Augst/September sind bereits ausverkauft. Wer zum Beispiel Rea Garvey am 22. August sehen möchte, wird jetzt bereits keine Karten mehr bekommen. Und auch beide Termine des Comedian Torsten Sträter (23. August und 1. September) und der Comedy-Zauberer Siegfried & Joy (27./28. August) sind bereits restlos ausverkauft. Und auch für das Wunderkind Berq gibt es am 29. August keine Tickets mehr.

Womöglich wird das Zeltfestival hier noch Zusatztermine bekanntgeben. Ansonsten müssen sich die Besucher mit den restlichen Acts begnügen. Davon gibt es Stand jetzt (26. März) allerdings schon eine Menge.

Hier alle Termine beim Zeltfestival Ruhr am Kemnader See, für die es noch Karten gibt: