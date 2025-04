Centro Oberhausen: Hammer für alle Kunden – sie werden ihren Augen kaum trauen

Das Centro in Oberhausen ist seit Jahren ein beliebtes Shopping-Paradies in NRW. Vor allem mit seinen vielen verschiedenen Geschäften, dem großen Food Court und dem Entertainment drumherum lockt es jährlich Millionen Besucher an.

Immer mal wieder überrascht das Einkaufs- und Erlebniscenter seiner Kunden aber auch mit besonderen Specials – so wie bald auch schon wieder! Denn das Centro in Oberhausen kündigt nun etwas ganz Besonderes für den Mai an.

Centro Oberhausen lockt mit cooler Aktion

Via Facebook verkündet das Centro dieses besondere Ereignis selbst. Anfang Mai findet nämlich zum zweiten Mal „Arts ’n‘ Acts – das Kunst- und Kulturfestival“ statt. „Kunst, Musik & Kultur – und ihr mitten drin! Am 3. und 4. Mai 2025 verwandelt sich das Westfield Centro in eine riesige Kreativbühne“, heißt es in dem Post. Besucher dürfen sich dabei auf Live-Acts von Profis und Nachwuchstalenten auf drei Bühnen freuen, Kunst hautnah erleben und an vielen Workshops und Aktionen teilnehmen.

Doch das war noch nicht alles. „Extra-Shoppingzeit gefällig? Am 4. Mai haben zusätzlich alle 250 Stores im Westfield Centro von 13 bis 18 Uhr für euch geöffnet!“, schreibt das Centro im Netz weiter. Wie bereits im vergangenen Jahr gibt es viele Mitmachaktionen – und das Ganze ist 2025 wohl noch mal größer geplant. Vor allem das Show-Programm: „Neben den Bühnen im Erdgeschoss wird es in diesem Jahr auch im Obergeschoss – nahe SiNN – eine Fläche für Performances geben.“

Für viele Kunden bedeutet das also ein extra-cooles Wochenende, um auch noch mal ausgiebig für den Sommer shoppen zu gehen. Denn erst kürzlich hat im Centro ein Laden neu eröffnet, der bei den Besuchern ziemlich gut ankommt. Der Laden SiNN erstrahlt nämlich im neuen Glanz und lädt auf rund 4.500 Quadratmeter zum ausgiebigen Shoppen ein (wir berichteten).