Centro Oberhausen: Neueröffnung steht kurz bevor – Händler ist kein Unbekannter

Das Warten hat endlich ein Ende! Im Centro Oberhausen werden Besucher bald wieder die Schwelle zu einem der beliebtesten Shops im ganzen Einkaufszentrum überschreiten können.

Die Wiedereröffnung im Centro Oberhausen steht kurz bevor. Worauf sich die Besucher nun freuen können? Das erfährst du hier.

Centro Oberhausen feiert Wiedereröffnung

Sephora feiert am Freitag (28. März) ab 10 Uhr sein Re-Opening im Westfield Centro Oberhausen, nachdem hier zuletzt umfängliche Umbauarbeiten stattgefunden haben. Der Store präsentiert sich nun „in neuem Glanz“, kündigt das Einkaufszentrum in Oberhausen die Neuerung an. Nach der langen Wartezeit können Besucher des Shoppings-Centers dann wieder nach Lust und Laune im Beauty-Store shoppen.

Doch was erwartet sie vor Ort? Das Geschäft wurde komplett umgestaltet nach einem neuen Konzept. Sephora will damit verdeutlichen, dass das Beauty-Label mit seinen Kosmetikprodukten wirklich jeden ansprechen möchte – ungeachtet des Geschlechts, der sexuellen Gesinnung oder der Herkunft.

Centro Oberhausen: Nicht nur Sephora umgestylt

Interessant: Auch „Sinn“ und Hunkemöller hatten zuletzt ihre Shops im Einkaufszentrum renoviert. Vor allem der Unterwäschesalon hatte seine Kunden mit einem komplett neuen Farbkonzept überrascht (>>hier mehr dazu). Nun also auch Sephora.

Das Geschäft hatte 2019 als erster Flagshipstore in NRW mit einer Verkaufsfläche von 350 Quadratmetern im Centro eröffnet. Er war sogar erst der dritte in ganz Deutschland. Mittlerweile gibt es auch weitere in Düsseldorf und Köln sowie Corner Stores in Dortmund oder Aachen. Dort sind neben den Eigenmarken des französischen Unternehmens auch bekannte Kosmetikfirmen vertreten.