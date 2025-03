Centro Oberhausen verkündet Neueröffnung – darauf haben Shopping-Fans lange gewartet

Das Centro Oberhausen ist eine beliebte Anlaufstelle, wenn es ums Shoppen geht. Dort finden Besucher neben Klamotten auch Deko, Elektronik, Schmuck, Bücher und nahezu alles, was das Shopping-Herz begehrt.

Jetzt verkündet das Einkaufscenter eine Neueröffnung, auf die viele Besucher lange gewartet haben.

Centro Oberhausen: DIESER Store feiert Neueröffnung

In einem Instagram-Post des Centro Oberhausens heißt es: „Endlich ist es so weit!

Der ‚Das macht Sinn‘ -Store erstrahlt in neuem Glanz!“ Zuletzt mussten Besucher wegen umfangreicher Bauarbeiten auf das Shoppingerlebnis verzichten.

Dabei kam es offenbar zu Verzögerungen (>> hier mehr lesen). Doch was erwartet sie nun vor Ort?

Neuer Sinn-Store: Das erwartet Besucher

Anstelle von zwei Etagen finden Shopping-Fans jetzt einen Sinn vor, der sich über eine Etage und rund 4.500 Quadratmeter erstreckt. Dort gibt es nach Angaben des Centro Oberhausen „eine sorgfältige Auswahl an hochwertigen Marken und zeitlosen Fashion-Pieces“.

Zudem wirbt das Shoppingcenter mit exklusiven Angeboten und einer Beratung, die „für ein Rundum-Wohlgefühl und ein einzigartiges Einkaufserlebnis“ sorgen soll. Von der Neueröffnung im Centro Oberhausen sind Shopping-Fans offenbar begeistert.

Centro Oberhausen: Shopping-Fans sind begeistert

Unter dem Instagram-Post kommentiert eine Userin: „Der Laden ist so schön geworden“. Und auch auf Facebook sind sich die Shopping-Fans einig. Unter dem dortigen Ankündigungspost schreiben sie begeistert: „Wow“ und „Super“. Das Warten hat sich für sie offenbar gelohnt.

Wer sich selbst einen Eindruck von dem neuen Sinn-Store im Centro Oberhausen machen möchte, findet ihn im Obergeschoss zwischen Zsa Zsa und Wajos. Übrigens: Auch ein anderer Shop eröffnete in einem ganz neuen Stil (>> hier mehr erfahren).