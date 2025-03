Oberhausen: Traditionsgeschäft schließt nach knapp 100 Jahren – jetzt die irre Wende: „Kein Aprilscherz“

98 Jahre schon werden hier Haare geschnitten, gefärbt und geföhnt – die Rede ist vom „Salon Lax“ in der Teutoburger Straße in Oberhausen. In zweiter Generation hatte die Familie Lax hier die Zügel fest in der Hand. Doch nun muss die Besitzerin nach fast 100 Jahren Adieu sagen.

Kunden teilen ihre Erinnerungen und bedauern das plötzliche Ende in Oberhausen. Doch erwartet sie nun eine freudige Überraschung, wie DER WESTEN erfuhr.

Oberhausener Traditionsbetrieb schließt

„Alfred hat schon meiner Mutter, als sie eine junge Frau war, die Haare gemacht. Und später war ich selbst oft unter Petra’s Händen“, schwelgt eine Kundin in Erinnerungen auf Facebook. „Meine Mutter und ich waren immer sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Wünsche allen bei Lax alles Gute für die Zukunft.“

Eine andere erinnert sich noch: „Dort wurden mir als Vierjährige meine Zöpfe abgeschnitten.“ Die nächste denkt zurück: „Bei Lax habe ich damals 3 Wochen lang mein Schulpraktikum gemacht. 1973 oder 74 war das.“

Der Salon Lax hat bereits Ende Februar dicht gemacht und wird schmerzlich vermisst. Doch es gibt auch gute Neuigkeiten. Denn schon am Dienstag (1. April) steht hier eine Neueröffnung an. „Kein Aprilscherz“, sagt die neue Besitzerin des Salons, Eva Kupzig, lachend gegenüber DER WESTEN. Sie wird das Geschäft gemeinsam mit einer zweiten Friseurmeisterin weiterführen.

Oberhausener Salon erwacht wieder zum Leben

Ein neuer Name, ein neues Konzept und neue Kundschaft. Kupzig gibt ihren Salon „Eve“ in der Wismarstraße in Osterfeld aus und bringt ihre Kunden mit in die Teutoburgerstraße. Ein besonderes Highlight des alten, neuen Geschäftes sind die großen Glasvitrinen, die hier seit Eröffnung vor knapp 100 Jahren stehen. Für die hat die Friseurmeisterin bereits einen guten Zweck gefunden.

Hier möchte sie Schmuck und Co. örtlicher Künstler ausstellen und hat dafür bei Facebook inseriert und drei Frauen aus der Umgebung gefunden, die ihre Kreationen nun im Friseursalon zum Verkauf anbieten. „Es ist auch noch mehr Platz da“, so die Geschäftsführerin und sucht nach weiteren Interessenten, die sich per Mail (eva.bykowski@gmx.de) oder über Facebook bei ihr melden können.